15-letnia Emilia Dankwa ukończyła szkołę podstawową z wyróżnieniem! Gwiazda "rodzinki.pl" kilka dni temu na swoim Instagramie pochwaliła się świadectwem z czerwonym paskiem oraz wysoką średnią. Fani serialowej Zosi w większości gratulowali, ale pojawiły się też hejterskie komentarze, na które Emilia odpowiadała z wielką klasą! Zobaczcie! Zosia z "rodzinki.pl" z wysoką średnią i świadectwem z czerwonym paskiem Ten rok szkolny dla milionów uczniów w całej Polsce był naprawdę trudny, ze względu na pandemię koronawirusa. Jego zakończenie w każdej szkole wyglądało więc inaczej - niektórzy odebrali świadectwa pojedynczo, inni grupami. Wśród absolwentek jednej ze szkół podstawowych znalazła się Emilia Dankwa, znana z rodzinki.pl. Serialowa Zosia zdobyła czerwony pasek i ósmą klasę skończyła ze średnią 5,30! Teraz czas na naukę w liceum: WAAKAACJEE🤩 (pomińmy fakt, że są już od wczoraj :p) a po nich do liceum🤪 W piątek przyszliśmy do szkoły na krótkie zakończenie roku i odebranie świadectw w małej grupie, w sali z Wychowawczynią, a potem odbyło się zakończenie roku online i... szczerze mówiąc, totalnie nie odczułam początku wakacji... może dlatego, że od ponad 3 miesięcy i tak większość dni przesiedziałam w domu, i co prawda, uczestniczyłam w lekcjach, lecz dziennie były 2/3 i nie wpływały raczej jakoś mocno na resztę dnia. No i ta pogoda...🌧⛈ Ale trzeba się cieszyć tym, co jest! - napisała Emilia na Instagramie. Fani zaczęli gratulować jej wysokiej średniej i nagród, ale znalazło się też parę hejterskich komentarzy. Dankwa poradziła sobie z nimi znakomicie: Żenująco jest się chwalić...