"Przyjaciółki": Zuza (Anita Sokołowska) przyjeżdża do Ingi (Małgorzata Socha) do Nowego Jorku! Próbuje utwierdzić przyjaciółkę w przekonaniu, że przyjechała tylko dla niej. Inga nie jest tego wcale taka pewna. Podczas wspólnego lunchu dziewczyn z Jerzym (Mariusz Bonaszewski) i Agatą (Anna Prus), Zuza wspomina o wspólnym mieszkaniu w Kanadzie z Jerzym. Agata wyczuwa, że nie do końca została wtajemniczona w ich wspólną przeszłość. Upokorzona Agata wychodzi z restauracji. Co zrobi Jerzy? Czy Zuza chce odzyskać Jerzego?

Przekonamy się niebawem! Piąty odcinek dziewiątej serii "Przyjaciółek" w czwartek (30 marca), o godzinie 21:10 w Polsacie.

Zuza przyjechała do USA!