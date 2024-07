1 z 32

Przed nami kolejny tydzień z serialem "Pierwsza miłość". Co wydarzy się u bohaterów? Paweł i Melka coraz częściej się kłócą. Dominika próbuje go uwieźć, aż w końcu mówi mu, że była z nim w ciąży... Krystiana nie może patrzeć jak Melka jest w rozsypce i idzie odwiedzić rywala... Co jeszcze w serialu?

Fotostory i streszczenia nowych odcinków serialu od 2448 od 2452 w naszej galerii. Emisja od 27 do 03 marca o 18.00 w Polsacie.

Pierwsza Miłość odc. 2448

Bartek przekonany, że Malwina uwiodła Mirka, próbuje poważnie z nim porozmawiać.

Ku radości Artura i Sabiny, w firmie zjawia się odpowiedni kandydat na stanowisko dyrektora do spraw rozwoju.

U Melka trwa impreza. Dominika nie kryje niechęci do swojej rywalki. Gdy przypadkiem słyszy miłosne wyznania Pawła, robi Melce awanturę i wybiega z domu. Paweł rusza za nią.

Pierwsza Miłość odc. 2449

Zachowanie Pawła, który po raz kolejny staje po stronie Dominiki, rani Melkę. Krystian pociesza załamaną przyjaciółkę. Tymczasem Dominika znów wzbudza w Pawle poczucie winy, opowieścią o swojej ciąży.

Barbarian generuje same straty, dlatego do czasu jego sprzedaży, Kinga postanawia sama prowadzić zarówno bar, jak i king's fitness. Kobieta musi przekazać Marysi i Anecie nieprzyjemną informacje o zwolnieniu ich z pracy.

Pierwsza Miłość odc. 2450

W Barbarianie zjawia się kolejny kupiec, który zamierza urządzić w nim salon gier.

Melka definitywnie każe wyprowadzić się Dominice. Paweł nie chce się na to zgodzić.

Marta zjawia się pijana w pracy. Aśka prosi Krystiana, by odwiózł ją do domu. Chłopak jest jednak zajęty pocieszaniem Melki i odmawia.

Do Kulczycki Corporation przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną poznany przez Sabinę w kawiarni mężczyzna. Dziewczyna chce zrobić na nim jak najlepsze wrażenie.

Pierwsza Miłość odc. 2451

W Wadlewie Ksiądz organizuje pogadanki przedmałżeńskie i namawia zaręczone pary, aby wzięły w nich udział.

Kinga wraca do pracy i ponownie przejmuje zarządzanie klubem King's fitness. Marta zawiedziona zachowaniem Krystiana, który cały swój czas poświęca Melce, zalicza kolejne wpadki w pracy.

Melka postanawia porozmawiać szczerze z Pawłem. Gdy wraca do domu odnajduje pozostawiony przez niego list.

Pierwsza Miłość odc. 2452

Marysia idzie na rozmowę kwalifikacyjną do nowej pracy.

Beata ponownie wpada w depresyjny nastrój. Wsparcia udziela jej Mikser.

Zazdrosna o Krystiana Marta, robi Melce awanturę . Krystian nie może patrzeć na cierpienie Melki. Postanawia pójść do Hotelu, w którym przebywa Nowogrodzki, by z nim porozmawiać. Tymczasem Dominika wykorzystuje okazję, że jest sama z Pawłem i próbuje go uwieść.

