Już za tydzień 7 maja ostatni odcinek "Strażaków"! Co wydarzy się w serialu? Emocji na pewno nie zabraknie i to związanych z kobietą! Do drużyny strażaków dołączy nowy pracownik, a właściwie pracownica - strażaczka Mirka! W tej roli Kamila Kamińska. Mamy dla Was ostatnią scenę z drugiego sezonu Strażaków i reakcję kolegów na koleżankę... Czy wprowadzenie nowej postaci do serialu oznacza, że będzie trzeci sezon "Strażaków"? Na razie decyzja nie została podjęta. Ale "Strażacy" mają swoją rzeszę fanów , dlatego miejmy nadzieję, że takie zakończenie serialu sprawi, że będą kolejne odcinki i perypetie pięknej Mirki zgromadzą widzów przed ekranami telewizorów.

Reklama

Ostatni odcinek Strażaków w sobotę, 7 maja o 20.25 na TVP1. Będziesz oglądać?

Zobacz także: Strażacy: Czy Wojtek się zabije? I czy Kamila zostawi Wojnara? FOTOSTORY

Zobacz także

Ostatni odcinek serialu Strażacy, a w nim pojawi się strażaczka Mirka.

mat. prasowe

Reklama

Do męskiego świata strażaków wkroczy kobieta.