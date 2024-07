Agata (Emilia Komarnicka) mieszka chwilowo u Wiki (Katarzyna Dąbrowska) i Adama (Grzegorz Daukszewicz), ale chce jak najszybciej wynająć coś własnego. A Szczepan (Kamil Kula) ma nadzieję, że ukochana wprowadzi się do niego. Zapraszamy na 665 odcinek „Na dobre i na złe”, a w nim…

Doktor Woźnicka sprawdza ogłoszenia w Internecie, spisuje numery telefonów… A Lipski rzuca w końcu z uśmiechem:

- Czemu do mnie nie zadzwonisz?

- Bo to nie twoje zmartwienie…

- Właśnie kończę malować pokój dla ciebie.

- Dla mnie?

- To znaczy… jeżeli byś chciała w nim zamieszkać, oczywiście!

- A skąd taki pomysł, żebym chciała?

- A czemu nie? To w końcu dom twojej babci. To tak jakby twój. Będziesz coś wynajmować na mieście, kiedy u mnie możesz za darmo?

- A, u ciebie... To u ciebie czy u mojej babci?

- Bez znaczenia. Jeżeli przeszkadza ci moja osoba, możemy się nie widywać... Tam jest tyle miejsca, że mogę jeździć na wrotkach!(…) Po prostu proponuję pomoc przyjaciółce. Bez podtekstów…