Misiek Koterski w nowym serialu Czwórki „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny”! Aktor znany z „Pierwszej miłości” wystąpi obok Marka Włodarczyka (Edward Kubis), Dariusza Karpińskiego (Adam Stasiak) oraz Weroniki Lewoń (Maria Przybylska) w nowym hicie Czwórki, który cieszy się coraz większą popularnością i regularnie gromadzi przed telewizorami już ponad milionową widownię. Misiek Koterski w serialu „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny” zagra… samego siebie.

Na pewno będę podejrzany – zdradza aktor. - Może nie o zabójstwo, może nie o uprowadzenie, niech to zostanie na razie tajemnicą… – kontynuuje.

Koterski w jednym z najbliższych odcinków wcieli się w postać aktora, który przygotowując się do roli, postanawia przekonać się na własne oczy, jak wygląda praca policjanta kryminalnego. Ku irytacji Stasiaka i rozbawieniu Przybylskiej niezwykle gorliwie asystuje im w śledztwie i momentami aż za bardzo wczuwa się w rolę, co skutkuje sporą dawką komizmu. Niesforny charakter jego bohatera spowoduje, że nie zawsze będzie on ułatwiał pracę kolegom z wydziału. Czy problemy ściągnie też na siebie?

Produkowany przez firmę ATM Grupa S.A. serial kryminalny emitowany jest w Czwórce od poniedziałku do czwartku o godzinie 20, bezpośrednio po „Policjantkach i Policjantach”. Odcinek z udziałem Miśka Koterskiego zobaczymy w środę, 16 listopada.

Posłuchajcie wywiadu z Miśkiem Koterskim, który opowiedział o tym jak doszło do tego, że dostał rolę... samego siebie :). I zobaczcie galerię z odcinka.

