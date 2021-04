Wielkie zmiany w serialu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”. Do obsady dołączył nowy aktor! Kogo zastąpi?

W serialu „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny” pojawiła się nowa postać! Wygląda na to, że w hicie Czwórki, który może pochwalić się tegoroczną Telekamerą będzie naprawdę dramatycznie. Gdy Krzysiek Kopczyk (Dariusz Siastacz) nagle trafi do szpitala, a Ola Latoszek (Gabriela Oberbek) zostanie bez partnera, do grona podkomendnych naczelnika Edwarda Kubisa (Marek Włodarczyk) dołączy nowy śledczy, podkomisarz Sławek Kłos. W tą rolę wcielił się Paweł Izdebski znany m.in z seriali „Na Wspólnej” czy „Siostry”. Czy zdobędzie sympatię zespołu? Wygląda na to, że nie będzie miał łatwo....

Nowa postać w serialu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”! Kim jest Sławek Kłos?

Sławek Kłos, w którego wciela się Paweł Izdebski to inteligentny, sympatyczny i przystojny policjant, ale nie wzbudzi jednak entuzjazmu w zespole, bo zostanie przyjęty do wydziału z polecenia nielubianego na komendzie prokuratora Janika (Przemysław Kozłowski), z którym najwyraźniej dobrze się zna ze stolicy i dość często się kontaktuje. Janik bardzo go zachwala i twierdzi, że Kubis jeszcze mu podziękuje za tę rekomendację. Opowiada, że Kłos w Warszawie zyskał przydomek „Szczegół”, bo w swoich śledztwach nigdy niczego nie odpuszcza.

Sławek Kłos (w tej roli Paweł Izdebski) jest policjantem z Warszawy, który w zastępstwie za Kopczyka zostanie przydzielony do zespołu z Olą Latoszek. Czy policjanci się dogadają? - czytamy na oficjalnym fanpage'u serialu na Facebooku.

Już podczas pierwszej sprawy, prowadzonej wspólnie z Latoszek, Kłos potwierdzi tę reputację. Ola z uznaniem będzie obserwować jego sposób działania, nabierze też do niego zwykłej sympatii, choć zachowa pewną rezerwę. Czy słusznie? Czy nowy pracownik wydziału ukrywa coś przed nią i kolegami? Co go łączy z Janikiem? Co obiecał prokuratorowi?

O tym wszystkim będzie można się przekonać oglądając kolejne odcinki „Sprawiedliwych – Wydziału Kryminalnego” – od poniedziałku do czwartku od godz. 20.30.

Mat. prasowe Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny

Paweł Izdebski w serialu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” wcieli się w postać Sławka Kłosa.