O Marcie Wierzbickiej i jej wątku lesbijskim w serialu "Na Wspólnej" jest głośno. Jej bohaterka Ola po kilku nieudanych związkach z mężczyznami zostaje poderwana przez kobietę. Czy zdaniem Wierzbickiej można nagle zmienić pociąg do mężczyzn na zainteresowanie kobietami?

Widzę, jak duże jest zainteresowanie tym wątkiem. Nie nadużywałabym określenia miłość kobiety do kobiety, tylko miłość człowieka do drugiego człowieka. Chodzi o znalezienie przyjaznej duszy i wzajemne porozumienie. Jest to ekstra wątek i ja się bardzo cieszę, że on powstał, mimo że na początku myślałam: o kurde, jak to jest możliwe i że znowu padło na mnie? - powiedziała Party.pl Marta Wierzbicka .

Czy wątek miłości między kobietą, a kobietą został dobrze pokazany?

Chciałoby się, żeby to wyglądało naturalnie tak jak to się dzieje. Podpytywałam się koleżanek i kolegów, zostało to pokazane bardzo ładnie, bardzo fajnie. Wiadomo, można się urodzić z pociągiem do kobiet i do mężczyzn, ale można też go nabyć. Można też być biseksualnym. Ola...