1 z 5

Marcin Janos Krawczyk dołączył do obsady "Pierwszej miłości"! Aktor zagra Lwa - utalentowanego aktora serialowego i filmowego, nadzieję polskiego kina. Zawsze dobrze ubranego, świadomego ciągłej obecności nieustępliwych paparazzich i rzeszy fanek. W życiu Lew zachowuje się podobnie jak na ekranie. Operuje wielkimi emocjami, jeśli kocha to nad życie, jeśli nienawidzi, to z zgłębi serca. Nie ma nic pośrodku. Posiada również syndrom lekkiego samouwielbienia.

To podrywacz zawsze otoczony pięknymi kobietami. Do tej pory jego partnerkami były modelki i aktorki, wszystko się zmieni kiedy poznaje Beatę (Katarzyna Ankudowicz), która zauroczy go swoją normalnością. Od tego momentu, życie zarówno Beatki, jak i Lwa nie będzie już takie same... Będziecie oglądać odcinki z Marcinem Krawczykiem?

Zobacz: Patryk Pniewski trenuje, bo chce mieć ładnie wyrzeźbione ciało. Zobacz efekty!