Kolejny, piąty sezon Tańca z Gwiazdami przed nami. A czy poprzedni uczestnicy show nadal tańczą? Różnie to bywa, Patryk Pniewski docenił taniec, ale od jakiegoś czasu większą miłością darzy... siłownię!

Taniec z Gwiazdami się skończył, ale moje treningi nie... – zdradza aktor. Nie tańczę, program nie zaraził mnie pasją do tańca towarzyskiego, ale zmienił mój tryb żywieniowy i zmotywował do tego, żeby zacząć chodzić na siłownię. Teraz chodzę ćwiczyć parę razy w tygodniu. Lepiej się czuję, nie mam problemów ze snem i przez to mam więcej energii do działania - powiedział Party.pl Patryk Pniewski.