Fani Krzysztofa Krawczyka z pewnością na zawsze zapamiętają Poniedziałek Wielkanocny w 2021 roku, gdy artysta zmarł w wieku 74 lat. Choć od śmierci legendy polskiej muzyki minęły już ponad dwa lata, bliscy i wielbiciele muzyka nie zapominają o uczczeniu jego pamięci. Sprawdziliśmy, jak dzisiaj - na kilka dni przed obchodami Wszystkich Świętych, wygląda grób muzyka w Grotnikach nieopodal Łodzi. Ten widok naprawdę wzrusza!

Tak dzisiaj wygląda grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach

Wielbiciele Krzysztofa Krawczyka, mimo że muzyk nie żyje już od ponad dwóch lat, nadal pamiętają o jego utworach i bogatym dorobku artystycznym. Okazją do wspominania zmarłego wokalisty z pewnością będzie nadchodzący dzień Wszystkich Świętych. A jak dzisiaj wygląda grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach niedaleko Łodzi?

Wybraliśmy się z aparatem na cmentarz w Grotnikach, by sprawdzić, czy fani pamiętają o zmarłym muzyku nie tylko z okazji Wszystkich Świętych, ale i na co dzień. Widok na miejscu wiecznego spoczynku artysty naprawdę chwyta za serce!

Nagrobek Krzysztofa Krawczyka jest przyozdobiony jesiennymi wrzosami i dopasowanymi kolorystycznie zniczami. Szczególną uwagę zwracają także ... maskotki, które są wyrazem pamięci i uczuć względem zmarłego dwa lata temu artysty. Co ważne, te symbole są obecne na nagrobku muzyka przez cały rok - nie tylko z okazji Święta Zmarłych.

Nieopodal nagrobka Krzysztofa Krawczyka są również umiejscowione ławki, które zachęcają do dłuższej refleksji i modlitwy na cmentarzu. Cały teren jest odgrodzony od innych grobów, by zapewnić odwiedzającym intymność i chwilę prywatności.

Niestety, jakiś czas temu wdowa po Krzysztofie Krawczyku alarmowała, że jego grób jest regularnie okradany.

Jest to bardzo nieodpowiednie i krzywdzące zachowanie z waszej strony względem mojej osoby. Jednocześnie zadajecie też przykrość ludziom, którzy przyjeżdżają na cmentarz do Grotnik z daleka i chcą pozostawić po sobie jakąś pamiątkę - mówiła Ewa Krawczyk.

Kolejny szczegół, który przykuwa uwagę, to napis na nagrobnej płycie Krzysztofa Krawczyka - jest to odtworzenie odręcznego podpisu artysty, co potęguje wrażenie duchowej obecności muzyka w miejscu jego wiecznego spoczynku.

Za serce chwyta również napis "Warto żyć" - to motto jest jednocześnie tytułem jednego z utworów muzyka.

Mieliście kiedyś okazję być na cmentarzu w Grotnikach? Naszym zdaniem, odwiedziny grobu Krzysztofa Krawczyka to doskonały pomysł na pełne refleksji, jesienne popołudnie.

