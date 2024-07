Już 24 grudnia o godzinie 20:00 w TVP 2 zostanie wyemitowany specjalny odcinek "M jak miłość" - "Wigilia u Mostowiaków". Największą sensacją będzie powrót... Kacpra Kuszewskiego, czyli serialowego Marka. Podczas rodzinnego spotkania wyjdą na jaw pewne sekrety i ciekawostki, o których fani kultowej produkcji mogli nie wiedzieć. Poznajcie szczegóły.

"M jak miłość" - szczegóły świątecznego odcinka! Kacper Kuszewski wrócił na stałe?

Już jakiś czas temu Katarzyna Cichopek zdradziła, że powstaje świąteczny odcinek "M jak miłość" - to pierwszy raz w historii tej produkcji! Producenci i scenarzyści zrobili więc wszystko, by był on naprawdę wyjątkowy. I chyba się udało, ponieważ gościnnie w odcinku pojawi się sam... Kacper Kuszewski. Serialowy Marek Mostowiak zrezygnował bowiem z gry w "M jak miłość" 4 lata temu. Od razu musimy uspokoić wszystkich fanów gwiazdora - jego pojawienie się na "Wigilii u Mostowiaków" to jednak nie powrót na stałe, a tylko na potrzeby odcinka. Co się w nim wydarzy?

Podczas rodzinnego spotkania Mostowiaków nie zabraknie wzruszeń! Seniorka rodu, Barbara Mostowiak (w tej roli Teresa Lipowska), zacznie wspominać szczęśliwe chwile sprzed lat. Przypomni również pewną ciekawostkę sprzed lat dotyczącą właśnie Marka...

Być może będzie to spora niespodzianka nawet dla wiernych fanów "M jak miłość", ale okazuje się, że w drugim sezonie, a dokładnie w odcinku numer 63, Barbara zdradziła, że Marek tak naprawdę miał nosić imię… Mateusz (ostatecznie takie imię otrzymał syn Marka). Co się stało? Lucjan (Witold Pyrkosz) jednak tak :intensywnie" świętował narodziny syna, że po dotarciu do urzędu pamiętał już tylko, że imię ma się zaczynać od "Ma”... i właśnie tak na świecie pojawił się Marek!

Czekacie na świąteczny odcinek "M jak miłość"? Premiera 24 grudnia godz. 20:00, powtórka już we wtorek 27 grudnia, o godzinie 20:55, w TVP 2.

