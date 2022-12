W karierze Barbary Kurdej-Szatan przyszedł czas na wielkie zmiany! Najpierw pojawiły się informacje, że nie będzie już prowadzącą „The Voice of Poland” i „The Voice Kids”, a teraz okazuje się, że TVP ostatecznie postanowiło pożegnać się z gwiazdą stacji. Jak donosi"Super Express" aktorka odejdzie też z „ M jak miłość ”, o czym do niedawna nie było mowy! To wielka zmiana zarówno dla Basi, jak i dla widzów serialu. Co stanie się z jej postaci? Zostanie uśmiercona? Basia Kurdej-Szatan odchodzi z "M jak miłość"? Barbara Kurdej-Szatan z TVP związana była przez pięć lat i szybko stała się twarzą stacji. Prowadziła koncerty, festiwale, programy rozrywkowe aż w końcu trafiła do najpopularniejszego serialu TVP 2, gdzie wcieliła się w postać Joanny. Początkowo była jedynie nianią Wojtusia Chodakowskiego, ale jej rola została rozbudowana i w efekcie stała się jedną z głównych postaci serialu. Teraz widzowie muszą przygotować się na pożegnanie z Joanną Chodakowską. Według informacji, do których dotarł "Super Express" stacja pożegnała się z Basią Kurdej-Szatan definitywnie i musi odejść też z "M jak miłość". Jednak nie będzie to nagłe zniknięcie, bo nowe odcinki są już przygotowane, a scenariusz napisany, dlatego jej postać zapewne zniknie dopiero w przyszłym roku: Scenariusz odcinków, które zobaczymy jesienią, jest już gotowy, więc nie ma mowy o zmianach. Najwcześniej może zniknąć na początku przyszłego roku - informuje źródło tabloidu. Co się stanie z postacią Joanny Chodakowskiej w "M jak miłość"? Bardzo prawdopodobne jest, że Asia wyjedzie z Polski. Do serialu w nowym sezonie wróci Michał, który będzie chciał zdobyć serce swojej sąsiadki, a w zrealizowaniu planu pomoże mu Wojtuś. Być może...