Po Basi i Lucjanie to właśnie Kinga i Piotr Zduńscy są ukochaną parą w "M jak miłość". A to mogła zupełnie inaczej się potoczyć, bo Kasia Cichopek miała zagrać tylko epizod w serialu... A jak widać została na 17 lat. Oboje z Marcinem Mroczkiem zaczęli grac w "M jak miłość" jako nastolatkowie, a teraz są dorośli i nie dość, ze w serialu maja dwoje dzieci, to w życiu prywatnym również oboje są w szczęśliwych związkach i mają po dwoje dzieci.