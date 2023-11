W Dzień Zaduszny wspominamy Witolda Pyrkosza, który zmarł 22 kwietnia 2017 roku. Aktor na zawsze zapisał się w naszej pamięci wspaniałymi rolami serialowymi, zwłaszcza jako seniora rodu Mostowiaków - dziadka Lucjana. A jaki Witold Pyrkosz był prywatnie? Człowiekiem z wielkim poczuciem humoru, ale przede wszystkim utalentowanym aktorem, który swój pierwszy casting wygrał dopiero do serialu "M jak miłość"! Wcześniej nie musiał brać w nich udziału... Jak wspominają pana Witolda jego ukochana żona Krystyna, Katarzyna Cichopek, Małgorzata Kożuchowska, Kacper Kuszewski oraz Dominika Kluźniak? Przeczytaj na kolejnych stronach, a także obejrzyj zdjęcia z pierwszych odcinków "M jak miłość" z Witoldem Pyrkoszem.

Ukochana żona Witolda Pyrkosza pokochała aktora za jego wyjątkowe poczucie humoru.

Jeśli chodzi o urodę to każdy widział jaki był, ale był cudowny jeśli chodzi o poczucie humoru. Ja od pierwszego zdania jakie powiedział pękałam ze śmiechu cały czas, i tak było właściwie do końca- powiedziała Krystyna Pyrkosz w Magazynie Express Reporterów. - Nic nie jest zmienione u męża, tak jak zostawił tak jest. Nawet pokój, on jest cały czas ze mną. W każdej chwili. Dopiero jak idę na cmentarz to siedzie i widzę, że na prawdę go nie ma - dodała.