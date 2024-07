Iga Krefft nie przebiera w słowach, kiedy chodzi o wybór życiowej drogi. Czemu jednak nie idzie w aktorstwo?

Aktorstwo to też piękna sztuka, ale ja już to p***dolę, bo co ja mogę wiedzieć o aktorstwie skoro gram tylko w serialu. Występuję z superaktorami, których możesz zobaczyć w teatrach w całej Polsce, mają na koncie wielkie role filmowe, ale nie czarujmy się, ja nie mam się na tym polu czym pochwalić. Czuję teraz, że powinnam iść w stronę muzyki - powiedziała Iga w wywiadzie.