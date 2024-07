11 z 18

Joanna Osyda grała w "M jak miłość" Jankę Buford. Była to siostra Eryki. Przyjechała ze Stanów Zjednoczonych. Wnuczka siostry Lucjana. Niedługo po przyjeździe do Polski padła ofiarą brutalnego napadu, po którym odczuwała psychiczny uraz i obawiała się mężczyzn - co wpływało na jej związek z Wojtkiem Markowskim. Potem zakochała się w Marcinie Chodakowskim. Jednak ten najpierw miał dziecko z Kasią, która umarła. Kiedy Janka myślała, że znowu ma szansę, Marcin ją odtrącił.

Szalenie zakochana w Marcinie nie wytrzymała kolejnego odrzucenia. Janka ze złamanym sercem wyjechała do USA.