Małgorzata Kożuchowska niedawno wrzuciła na Facebooka zdjęcie z Pawłem Małaszyńskim sprzed 15 lat. Grali wtedy razem w M jak Miłość, a ich bohaterowie mieli gorący romans. Na zdjęciu oboje są bardzo szczupli, mają długie włosy i są modnie ubrani jak na tamte czasy. Aktorka wyznała, dlaczego akurat teraz przypomina sobie ten czas, choć oboje już dawno w serialu nie grają.

Paweł mi przysłał to zdjęcie MMS-em i ono sobie tak leżało w moich archiwach. Po jakimś czasie miałam zapchaną pamięć, musiałam trochę rzeczy powyrzucać i trafiłam znowu na to zdjęcie. Myślę sobie, jakie wspaniałe zdjęcie. Był moment, że puszczali od początku powtórki "M jak Miłość” i to było niezłe. Byłam kompletnie inna, ale wspominam to bardzo dobrze z wielkim sentymentem i sympatią - powiedziała Party.pl Małgorzata Kożuchowska.

Małgosia Kożuchowska i Paweł Małaszyński w 2001 roku wyglądali tak:

Małgorzata Kożuchowska nie gra w M jak Miłość już blisko pięć lat, a jej kolejne role były bardzo różne od Hanki Mostowiak. Czyżby uciekała od wyrobionego przez lata wizerunku?

Kiedy robi się kolejne rzeczy to też się myśli o tym, co się robiło do tej pory, jak to się zmienia. Wiadomo, że ja przyjmując kolejną rolę też staram się, żeby była ona różna i kompletnie inna od tych, które grałam do tej pory. Oczywiście i dla widza, bo wspaniale jest zaskakiwać go swoim nowym wcieleniem, ale też dla siebie, żeby mieć w sobie cały czas chęć i ciekawość boksowania się z tym zawodem i nie popadania w rutynę - powiedziała nam aktorka.