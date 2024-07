1 z 10

W najnowszym, 9. już sezonie kryminalnego serialu „Komisarz Alex”, nowym opiekunem czworonożnego detektywa zostanie Piotr Górski, w roli którego zobaczymy Krystiana Wieczorka. Pierwszy odcinek 4 marca w TVP 1 o 20.25.

41-letni Krystian Wieczorek, doskonale znany szerokiej widowni serialowej z wielu ról w produkcjach Telewizji Publicznej, jak na przykład Andrzej Budzyński z „M jak miłość”, Andrzej Błażejczyk z „Blondynki”, Sławek Maj z „Ciszy nad rozlewiskiem”, ksiądz Kuba z „Plebanii” czy major Martin Halbe z „Czasu honoru”.

zastąpi Michała Orlicza, którego od połowy 3. sezonu grał Antoni Pawlicki.

- Komisarza Piotra Górskiego z Komendy Głównej łódzkim policjantom przedstawi komendant (Zbigniew Lesień) - informuje Sławomir Jóźwik, producent serialu. - Przy okazji ujawni, że rozpracowywał on krakowskie podziemie narkotykowe, a po zakończeniu tej misji udało się go przenieść do Łodzi.

Producenci wyjaśniają, dlaczego nie zobaczymy już w serialu Pawlickiego i Więdłochy?

Komisarz Michał Orlicz razem z podkomisarz Ewą Krassowską (Agnieszka Więdłocha) wyjadą służbowo do Brazylii. Ma to ścisły związek z tym, że Antoni Pawlicki przygotowuje się właśnie do roli w innym dużym projekcie TVP. Natomiast Agnieszka Więdłocha miała podpisaną umowę tylko na jeden sezon i od początku było wiadomo, że - jeśli powstanie kolejna seria „Komisarza Aleksa” - ona już w niej nie wystąpi.

Za zmianami w obsadzie stoją również względy produkcyjne. Twórcy polskiej wersji wzorują się na austriacko-niemieckim "Komisarzu Reksie“, gdzie zmiany były zdecydowanie częstsze, co odświeża każdą realizację.

