P { margin-bottom: 0.21cm; }

Reklama

Aleksandra Hamkało pod koniec kwietnia urodziła córeczkę Jagnę. W serialu "Na dobre i na złe", z racji na stan aktorki, przed przerwą wakacyjną wprowadzono też jej ciążę do scenariusza. Teraz bohaterka Oli - Julia Burska wraca z dzieckiem z Niemiec. Tam urodziła chłopca. Co wydarzy się dalej w życiu jej bohaterki z serialu "Na dobre i na złe"? Jak gra się Oli Hamkało z małym dzieckiem na planie? Aktorka zdradziła to w rozmowie z Party.pl!

Wracam z naszym dzieckiem, moim i doktora Barta. Będę próbowała jakże karkołomnie połączyć rolę matki z rolą chirurga. Nie jest to łatwe zadanie, na drodze będą stawać niesnaski zarówno prywatne jaki i zawodowe, bo mój partner życiowy jest też moim przełożonym. Jest to trudna sytuacja - powiedziała nam Hamkało. A jaki jest jej serialowy syn? Już poznałam tego maluszka, jest przeuroczy. Jest chłopcem i jest tak kontaktowy. Jestem zachwycona. Mówią, że najtrudniej pracuje się na planie zdjęciowym z dziećmi i zwierzętami, ale w naszym przypadku to się nie sprawdza, ponieważ moje filmowe dziecko jest jakieś cudowne. Z dziećmi jest ten problem, że one są zainteresowane tym mikrofonem, który wisi nad nimi, więc gdy stracą zainteresowanie mikrofonem to już można grać - śmieje się Ola Hamkało w rozmowie z Party.pl.

Jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał powrót Julii Burskiej do Leśnej Góry? Musicie śledzić serial "Na dobre i na złe" w środy o 20.40 w TVP2.

Zobacz także: Ola Hamkało obcięła się "na chłopaka"! Mąż zadowolony ze zmiany? "Nigdy nie dogodzisz wszystkim"

Zobacz także

Aleksandra Hamkało w ciąży w "Na dobre i na złe". W serialu partneruje jej Piotr Głowacki w roli profesora Barta.

Artrama

Ola Hamkało wciela się w postać Julii Burskiej, córki Zosi i Kuby.

Artrama

Reklama

Aleksandra Hamkało ma cudowną figurę po ciąży.