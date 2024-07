Anna Guzik straciła pracę w "Na Wspólnej" z powodu ciąży? Producenci i sama aktorka zabrali głos w tej sprawie, bo denerwują ich pogłoski, że właśnie z powodu ciąży ograniczono jej rolę. Jak się okazuje, w planach jest nowy wątek z aktorką!

Jako producenci serialu "Na Wspólnej" wyrażamy ogromne zdumienie i oburzenie informacją opublikowaną na łamach "Super Expressu", jakobyśmy - w związku z ciążą - zabronili pani Annie Guzik pracować w naszym serialu. Zawarte w artykule nieprawdziwe informacje nie zostały zweryfikowane z produkcją serialu, biurem prasowym TVN, menadżerką Anny Guzik ani z samą zainteresowaną. Ania - będąc nawet w zaawansowanej ciąży - grała sceny do "Na Wspólnej". Emisja odcinków z jej udziałem zaplanowana jest na marzec i kwiecień 2016 r. Co więcej, mamy dla Ani (i oczywiście dla Wojtka Błacha - jej serialowego męża) nową, napisaną już, bardzo ciekawą i emocjonującą historię, której realizacja na planie zdjęciowym rozpocznie się, jak tylko Ania zgłosi gotowość do zdjęć - czytamy w oświadczeniu Grażyny Kozłowskiej (Fremantle, producent serialu "Na Wspólnej") i Tomasza Karpińskiego (producent TVN serialu "Na Wspólnej").