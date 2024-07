1 z 8

Drugi odcinek nowego serialu Powiedz TAK! już we wtorek w Polsacie o 21:35. Co czeka widzów? Przed Basią (Katarzyna Zawadzka) nowy etap w życiu osobistym i zawodowym. Rzuca pracę w kancelarii ojca i wraz z Wiktorem (Paweł Domagała), Justyną (Agnieszka Więdłocha), Bartkiem (Nikodem Rozbicki) i Michałem (Mikołaj Roznerski) debiutują w branży ślubnej. Na początek organizują wesele na pięćdziesiąt osób. A motyw przewodni tego wesela? W skrócie: spontan, bigos i rock'n'roll! Czy sprostają temu wyzwaniu?

Powiedz TAK! - drugi odcinek - opis i zwiastun

Basia postanawia przeprosić ojca za swoje zachowanie, jednak Oskar (Cezary Pazura) odmawia przyjęcia jej z powrotem do pracy. Dziewczyna zamieszkuje u ciotki Zofii (Maria Pakulnis). Wiktor przekonuje Basię, żeby zajęła się zawodowo organizacją ślubów i proponuje wynajęcie pokoju w jego mieszkaniu. Basia bierze życie w swoje ręce! Wspólnie z Wiktorem, Bartkiem i przyjaciółką Justyną rozpoczynają współpracę. Przygotowania do pierwszego zlecenia idą pełną parą. Do ich biznesu dołącza kwiaciarnia Michała. Basia odnosi pierwszy sukces i jest dumna z pierwszych, samodzielnie zarobionych pieniędzy. Natomiast Zofia ma kłopoty finansowe. Niegdyś wielka aktorka - gwiazda kina, dziś pozostaje na utrzymaniu brata Oskara, który odmawia jej dalszej pomocy. Basia martwi się o Zofię...

Drugi odcinek "Powiedz TAK!" – 8 marca (wtorek), godz. 21.35 w Polsacie. Serdecznie polecamy!

Zwiastun serialu Powiedz TAK!