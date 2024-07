Dorota Segda wróci do "Na dobre i na złe"?

Dorota Segda po ponad 10 latach wróci do serialu "Na dobre i na złe"? Okazuje się, że aktorka nie wyklucza, że znów zobaczymy ją w szpitalu w Leśnej Górze! Wierni fani telenoweli o perypetiach lekarzy z pewnością pamiętają serialową Agatę Kwiecińską, dyrektor szpitala, która wiele lat temu zniknęła z "Na dobre i na złe". Teraz okazuje się, że Dorota Segda, która zagrała Kwiecińską, w rozmowie z Faktem przyznaje, że chętnie wróci na plan serialu! Aktorka ma jednak pewne wymagania... Jakie?

Aktorka w rozmowie z dziennikiem przyznała, że z chęcią wróciłaby do szpitala w Leśnej Górze. Dorota Segda dodała jednak, że wszystko zależne jest od scenariusza.

Jeśli scenariusz byłby dobrze napisany i byłoby coś ciekawego do zagrania, to oczywiście wróciłabym do "Na dobre i na złe". Proszę wziąć pod uwagę, że grałam tam dyrektora szpitala, a teraz jestem rektorem uczelni w Krakowie. W moim życiu więc cały czas ktoś nazywa mnie szefową- przyznała gwiazda.