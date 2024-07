Agata Załęcka stworzyła w paradokumencie Na sygnale niezapomnianą postać Renaty, która jednak zginęła w 126. odcinku podczas dramatycznej akcji ratunkowej. Produkcję serialu zaskoczyła reakcja telewidzów, którzy są zrozpaczeni śmiercią bohaterki i zasypują Telewizję Polską dziesiątkami listów.

Reklama

Czy w związku z tymi prośbami serialowa Renata wróci do serialu? Zapytaliśmy o to samą Agatę Załęcką! Posłuchajcie, co nam powiedziała!

Zobacz także: Przez "Na sygnale" nie może zmienić koloru włosów! Co jeszcze zastrzegła produkcja?

Zobacz także

Więcej: Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przy utracie przytomności​

Reklama

Agata Załęcka wróci do serialu?