Hormony, które mają największe znaczenie w ciąży to progesteron, gonadotropina, relaksyna, estrogeny, okscytocyna i prolaktyna. Ich rolą jest przygotowanie ciała kobiety na przyjęcie i urodzenie dziecka, ale wpływają także na wygląd i zachowanie przyszłej mamy. Kobiety w ciąży mają gładszą skórę i błyszczące włosy, ale mogą być mniej stabilne emocjonalnie.

W ciąży często mówi się o tak zwanej burzy hormonalnej. Podwyższone stężenie hormonów i uaktywnienie się nowych często prowadzi do wahań nastroju i trudności w podejmowaniu decyzji.

Poziom progesteronu w ciąży wzrasta stukrotnie

Progesteron to żeński hormon produkowany przez jajniki. W ciąży jego poziom wzrasta ponad stukrotnie. Progesteron pełni w ciąży wiele funkcji:

pomaga zarodkowi zagnieździć się w macicy,

zapobiega przedwczesnym i silnym skurczom,

reguluje pracę łożyska,

przygotowuje ciało do porodu – rozluźnia mięśnie i wiązadła.

Progesteron jest też odpowiedzialny za niepożądane efekty uboczne ciąży takie jak zgaga, wzdęcia, zaparcia, obrzęki i zatrzymywanie wody, krwotoki, żylaki, nadwrażliwość piersi, przebarwienia, przesuszenie skóry i włosów.

Gonadotropina kosmówkowa – jej obecność potwierdza ciążę

Gonadotropina kosmówkowa (hCG) to hormon, który występuje tylko u kobiet spodziewających się dziecka. Uaktywnia się około 7. dnia ciąży i to właśnie on wykrywany jest w testach ciążowych. Poziom hCG jest najwyższy w pierwszym trymestrze i może wtedy powodować nudności i wymioty.

Relaksyna przygotowuje ciało do porodu

Rolą relaksyny jest rozluźnienie kanału rodnego, zwłaszcza szyjki macicy. Dzięki temu poród jest łatwiejszy i mniej bolesny. Około 28-32 tygodnia ciąży relaksyna rozluźnia połączenia kości łonowej, co może być przyczyną bólu w podbrzuszu.

Estrogeny dodają urody i budzą instynkt wicia gniazda

Estrogeny to hormony odpowiadające za wykształcenie żeńskich cech płciowych i regulację cyklu miesiączkowego. W ciąży są odpowiedzialne za zagnieżdżenie zarodka w macicy. Dzięki estrogenom macica powiększa się i jest bardziej ukrwiona. Mają także wpływ na rozwój kanalików mlekowych w piersiach ciężarnej kobiety. Estrogeny pozytywnie wpływają na urodę przyszłych mam – zaokrąglają sylwetkę, wygładzają skórę i nadają blasku włosom. Hormony te są również odpowiedzialne za tak zwany syndrom wicia gniazda, czyli nagłe zainteresowanie urządzaniem mieszkania i przygotowywaniem go na przyjęcie dziecka.

Oksytocyna, czyli hormon miłości

Oksytocyna występuje już w czasie ciąży, ale kluczową rolę odgrywa podczas porodu – powoduje skurcze macicy ułatwiające urodzenie dziecka. Po porodzie oksytocyna wydziela się podczas karmienia piersią. Wpływa też na relacje emocjonalne pomiędzy matką a dzieckiem: wywołuje u matki odruchy opiekuńcze i pomaga stworzyć więź.

Prolaktyna wpływa na wytwarzanie pokarmu

Prolaktyna to tak zwany hormon macierzyństwa, który kieruje całą uwagi matki na dziecko. W ciąży może zmniejszyć zainteresowanie kobiety seksem. Po porodzie wpływa na wytwarzanie pokarmu w piersiach. Wysokie stężenie prolaktyny hamuje owulację, przez co zajście w kolejną ciążę podczas karmienia może być utrudnione.