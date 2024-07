Zanik kory mózgowej to przyczyna demencji. Objawia się spadkiem sprawności umysłowej, zmianami osobowości, pogorszeniem wzroku i problemami z mową. Choroby powodujące zanik kory mózgowej dają także inne symptomy, m.in. mimowolne ruchy ciała.

Profilaktyka demencji polega na prowadzeniu aktywnego trybu życia, dbaniu o serce, wysypianiu się i „trenowaniu” mózgu poprzez zaangażowanie społeczne i intelektualne. Komfort życia osób z demencją poprawiają leki stosowane w leczeniu m.in. choroby Alzheimera czy choroby Parkinsona.

Demencja, czyli otępienie – jeden z objawów zaniku kory mózgowej

Zanik kory mózgowej objawia się demencją, czyli otępieniem. Pierwsze symptomy demencji pojawiają się zwykle między 50. a 60. rokiem życia (zobacz badania). Są to przeważnie problemy z widzeniem i percepcją, gdy zanika tylna część kory mózgowej (PCA). Niepokój powinny wzbudzić takie zaburzenia jak:

problem z oceną odległości,

pogorszenie wzroku,

kłopoty z rozróżnianiem przedmiotów ruchomych i nieruchomych,

trudności w używaniu i rozpoznawaniu przedmiotów codziennego użytku.

Objawy zaniku kory mózgowej to także:

zaburzenia pamięci i myślenia, przetwarzania informacji,

utrata orientacji,

osłabienie zdolności rozumienia,

problemy z liczeniem,

zmniejszona zdolność do przyswajania wiedzy,

problemy z mową,

zaburzenia świadomości,

rozdrażnienie,

apatia,

rozchwianie emocjonalne.

Symptomy demencji w miarę postępu atrofii (zaniku) kory mózgowej się nasilają. Mogą być inne u poszczególnych chorych, ponieważ obszar zaniku kory mózgowej zależy od przyczyny tego zjawiska.

Uszkodzenia, choroby i infekcje powodujące zanik kory mózgowej

Kora mózgowa może zacząć zanikać na skutek fizycznego uszkodzenia mózgu. Powodem uszkodzenia może być rana odniesiona w wypadku, udar niedokrwienny mózgu lub długotrwałe stosowanie kortykosteroidów (zobacz badania).

Przyczynami zaniku kory mózgowej powodującego demencję mogą być również choroby i zaburzenia. Nie tylko powodują one zanik kory mózgowej, ale też mogą go znacznie przyspieszać. Są to:

choroba Alzheimera (powodująca m.in. demencję, utratę pamięci krótkotrwałej, dezorientację, zmienność nastrojów, problemy z mową i apatię),

porażenie mózgowe (upośledzające koordynację ruchową),

demencja starcza, otępienie naczyniowe, otępienie czołowo-skroniowe,

choroba Picka (powodująca demencję i utratę zdolności mowy),

choroba Huntingtona (znana głównie z mimowolnych ruchów pląsawicznych i zmiany osobowości),

choroba Parkinsona (choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego powodująca m.in. drżenie kończyn i spowolnienie ruchowe),

leukodystrofie (choroby istoty białej mózgu, czyli składnika ośrodkowego układu nerwowego),

stwardnienie rozsiane,

padaczka,

zaburzenia odżywiania, w tym anoreksja i bulimia,

niedożywienie,

cukrzyca typu 2,

encefalopatie mitochondrialne (powodujące uszkodzenie mózgu i skutkujące zaburzeniami zachowania).

Kora mózgowa może zanikać także w wyniku ostrego zapalenia mózgu, kiły mózgowo-rdzeniowej (zakażenie mózgu lub rdzenia kręgowego bakteriami o nazwie krętek blady) oraz w przebiegu AIDS (zespół nabytego niedoboru odpornościowego).