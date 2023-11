Luana Andrade w pogoni za idealnym wyglądem zdecydowała się na zabieg z liposukcji. 29-latka miała wysportowaną sylwetkę i chętnie publikowała relacje z siłowni, ale to jej nie wystarczyło, by osiągnąć wymarzony efekt. Influencerka zdecydowała się na zabieg z liposukcji i niestety zmarła dzień później. Znany piłkarz, Neymar, pożegnał swoją przyjaciółkę w emocjonującym wpisie, a internauci wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało.

Nie żyje 29-letnia Luana Andrade. Przyjaciółka Neymara miała komplikacje po zabiegu liposukcji

Pochodząca z Brazylii Luana Andrade była wschodzącą gwiazdą Instagrama, którą obserwowało ponad pół miliona osób. Kobieta chętnie publikowała treści lifestylowe z podróży czy z siłowni. Pomimo wysportowanej sylwetki, 29-latka postanowiła poddać się zabiegowi liposukcji. Niestety podczas zabiegu doszło do zatrzymania pracy serca, a testy wykazały u niej zakrzepice. Influencerka została przeniesiona na oddział intensywnej terapii, gdzie poddano ją leczeniu farmakologicznemu. Niestety kobieta zmarła zaledwie dzień później. Młoda kobieta była przyjaciółką znanego piłkarza Neymara, którzy pożegnał ją w emocjonującym wpisie na InstaStories.

Moje kondolencje dla całej rodziny, niech Bóg przyjmie Luanę z otwartymi ramionami — napisał Neymar na swoim InstaStories.

Internauci wciąż nie mogą uwierzyć w śmierć 29-latki i pod jej zdjęciami na Instagramie zastanawiają się, czemu poddała się temu zabiegowi, będąc tak szczupłą i piękną kobietą. Wielu z nich jest ciężko powstrzymać łzy.

Lekarzom należy zabronić wykonywania jakichkolwiek zabiegów bez potrzeby.

Ale ona jest bardzo szczupła, dlaczego zrobiła sobie liposukcje?

Nie mogę w to uwierzyć. Mój Boże

Spoczywaj w pokoju! — piszą internauci.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.