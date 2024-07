Zaburzenia pamięci mogą być skutkiem wielu różnych chorób zarówno psychicznych, jak i wewnętrznych. Negatywny wpływ na zapamiętywanie ma też silny stres, tym bardziej gdy jest długotrwały. Problemy z pamięcią często dotyczą też osób uzależnionych.

Leczenie zaburzeń pamięci polega na wyeliminowaniu przyczyny, jeśli jest to możliwe. Warto też wykonywać ćwiczenia usprawniające zapamiętywanie, np. mówienie na głos rzeczy wymagających zapamiętania.

Zaburzenia pamięci spowodowane chorobami mózgu

Duży wpływ na zaburzenia pamięci ma wiek. Na przykład gdy pojawia się demencja, czyli zaburzenia pamięci i intelektu. Objawem poprzedzającym demencję może być depresja, która także negatywnie wpływa na pamięć. Osoba cierpiąca na demencję w zaawansowanym stadium nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Zaburzenia pamięci są charakterystyczne także dla choroby Alzheimera – dotyka ona pamięci krótkotrwałej i średniotrwałej, długotrwałą pozostawiając bez uszczerbku. Przyczyną problemów z zapamiętywaniem mogą być fizyczne uszkodzenia mózgu, np. podczas wypadku, infekcje wirusowe tkanki mózgowej, a także nowotwór. Zaburzenia pamięci występują również przy udarze mózgu. Wiąże się to z innym powodem niedoskonałej pamięci – chorobami naczyniowymi. Jeśli do mózgu nie jest dostarczana niezbędna ilość krwi, a zatem tlenu i składników odżywczych, to nie może on funkcjonować prawidłowo. Do utraty części wspomnień i otępienia prowadzi także zatrucie np. czadem.

Psychiczne przyczyny zaburzenia pamięci

Jednym z głównych winowajców zaburzeń pamięci jest depresja. Oprócz złego samopoczucia objawem tej choroby jest też problem z koncentracją. On także przyczynia się do wystąpienia kłopotów z zapamiętywaniem. Część pamięci może ulec uszkodzeniu, gdy człowiek dozna ciężkiego wstrząsu emocjonalnego. Po zdarzeniu, które go wywołało, nie jest w stanie odtworzyć tego, co się z nim działo. Silna trauma czasem wytwarza luki w pamięci, których nie da się wypełnić bez pomocy specjalisty. Zaburzenia pamięci mogą być też skutkiem przyjmowania silnych leków oddziałujących na układ nerwowy, w tym uspokajających. Jednym z psychicznych powodów zaburzenia pamięci jest uzależnienie alkoholowe.

Zaburzenia pamięci a niedobory witaminy, składników odżywczych i hormonów

Problemy z pamięcią mają osoby, które odżywiają się nieprawidłowo, dostarczając sobie zbyt mało witaminy B1 i mikro- oraz makroelementów niezbędnych do funkcjonowania mózgu. Zaburzenia pamięci mogą wynikać również z niedoczynności tarczycy. Kłopoty z zapamiętywaniem czasem są skutkiem ostrej niedokrwistości, gdy mózg nie może być zaopatrywany w wystarczającą ilość tlenu.

Leczenie zaburzeń pamięci

Problem zaburzeń pamięci mogą pomóc rozwiązać specjaliści tacy jak neurolog, psychiatra. Chodzi o usunięcie przyczyny, jeśli jest to możliwe. Ponadto zaleca się włączenie do diety suplementów usprawniających czynności mózgu i rozszerzenie jej o produkty bogate w witaminy i kwasy omega-3. Pamięć wymaga też ciągłego ćwiczenia. Najlepszym sposobem jej rozruszania jest kojarzenie. Jeśli trzeba coś zapamiętać, należy utworzyć do tego szereg odniesień. Skojarzenia mogą być rysunkowe, muzyczne, dotyczyć czegoś dobrze znanego. Trening pamięci powinien być regularny, by przyniósł efekty. Ćwiczeniem poprawiającym pamięć jest też przypominanie sobie np. tego, co działo się rano albo dzień wcześniej. To pamięć krótkotrwała najczęściej ulega uszkodzeniu, dlatego takie krótkie wycieczki myślowe są bardzo wskazane. Metodą zapamiętywania jest też mówienie czy powtarzanie na głos tego, co ma zostać zapamiętane. Sprawdzają się też techniki oparte na kategoryzacji czy układaniu zabawnych historii. Przy zaburzeniach pamięci bardzo ważne jest prowadzenie higienicznego trybu życia – stosowania zdrowej diety, ograniczenie używek, zwłaszcza alkoholu i treningi mózgu.