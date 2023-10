Adele wyznała światu, że jest uzależniona. Straciła fortunę

Anita Lipnicka u Kuby Wojewódzkiego opowiedziała o swoim mężu i tajemniczym ślubie! Artystka przez 12 lat związana była z Johnem Porterem, z którym współtworzyła także swoje utwory. Para przez cały czas pozostawała w nieformalnym związku, ponieważ gwiazda nie wyobrażała sobie siebie w roli panny młodej. Niestety Anita Lipnicka i John Porter rozstali się w 2015 roku, a wokalistka szybko związała się z nowym partnerem. Piosenkarka zdecydowała się też na ślub, o którym nikt nie wiedział aż do ostatniej chwili! Dopiero, kiedy gwiazda pokazała zdjęcia z ceremonii wszystko stało się jasne. Anita Lipnicka niewiele mówi o swoim mężu. W programie Kuby Wojewódzkiego zdradziła jednak, jaki on jest i dlaczego zdecydowała się na ślub. Między słowami wyznała także, co było powodem rozstania z Johnem Porterem: W pewnym momencie doszłam do wniosku, że rock'n'roll nie wystarczy. (...) Mój mąż jest cudownym mężczyzną, jest dobrym facetem i dlatego postanowiłam go wyróżnić i po prostu zostać jego żoną. Powiedziałam "tak", chociaż nigdy w życiu sobie nie wyobrażałam siebie w roli panny młodej. Były dzieci, była rodzina, nasi najbliżsi. Piękna ceremonia, nasza, moja. Anicie Lipnickiej jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Zobacz: Wypadek Anity Lipnickiej w Skierniewicach! Wokalistka trafiła do szpitala Anita Lipnicka opowiedziała o swoim ślubie! Artystka promienieje, a małżeństwo jej służy!