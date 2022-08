Ashton Kutcher w szokującym wyznaniu o chorobie. "Wystąpiły zaburzenia słuchu, wzroku i równowagi"

Ashton Kutcher, znany między innymi z "Efektu Motyla" czy "Dwóch i pół", zdobył się na szokujące wyznanie dotyczące choroby, która pojawiła się u niego kilka lat temu. Aktor zapewnia, że dziś czuje się dobrze, jednak poważne powikłania sprawiły, że gwiazdor potrzebował ponad roku by wrócić do normalności.

Ashton Kutcher dał nam się poznać jako zabawny i przystojny chłopak z amerykańskiego przedmieścia. Dzięki roli w kultowym serialu "Różowe lata 70" zyskał popularność i ugruntował sobie pozycję w show-biznesie. Mimo wielkiej sławy, gwiazdorowi udało się utrzymać w tajemnicy poważne problemy ze zdrowiem. W programie Beara Gryllsa opowiedział o zmaganiach z ciężką chorobą, która pojawiła się w jego życiu trzy lata temu. O schorzeniu wiedziała jedynie żona aktora, Mila Kunis oraz osoby z najbliższego otoczenia.

Jevone Moore / Splash News/EAST NEWS

U Ashtona Kutchera wykryto postać układowego zapalenia naczyń. Ta rzadka choroba autoimmunologiczna wywołuje stany zapalne naczyń krwionośnych, czego efektem jest niedokrwienie tkanek lub narządów. Gwiazdor poinformował fanów, że jego stan był poważny. Choroba tymczasowo pozbawiła go wzroku, słuchu oraz równowagi. Za pomocą Twittera, aktor uspokoił fanów, informacją, że dziś jest już całkowicie zdrowy.

Before there are a bunch of rumors/ chatter/ whatever out there. Yes, I had a rare vasculitis episode 3yrs ago. (Autoimmune flair up) I had some impairments hear, vision, balance issues right after. I fully recovered. All good. Moving on. See you at the 2022 NY Marathon w/Thorn