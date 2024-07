Dobrze urządzone garderoby skracają czas przygotowań do wyjścia i na dłużej zachowują dobry wygląd ubrań. Wystarczą już 2m², aby mieć oddzielny, zabudowany kąt na odzież.

Krok 1: Wybierz miejsce na garderobę

Funkcjonalnym rozwiązaniem jest umieszczenie garderoby w pobliżu sypialni. Może być wygospodarowana z korytarza lub części sypialni. Garderoba może być przejściem pomiędzy sypialnią a łazienką lub pomiędzy dwiema sypialniami (np. pomiędzy dwoma pokojami dzieci – wtedy garderoba może być wspólna). Przy poszukiwaniu miejsca na garderobę warto wykorzystać skosy, uskoki i poddasza. Wydzielając garderobę z części sypialni nie musisz obawiać się, że znacznie zmniejszysz metraż pokoju. Wnętrza, w których nie ma szaf ani komód na ubrania wydają się większe i przestronniejsze.

Krok 2: Jaki powinien być minimalny metraż garderoby?

Garderoba nie zajmuje dużo miejsca. Aby swobodnie poruszać się pomiędzy szafą a ścianą wystarczy ok. 70 cm. Komfortowa garderoba, w której można zamocować lustro, przeglądać i mierzyć ubrania, powinna mieć szerokość ok. 120 cm. Do obejrzenia całej sylwetki w lustrze potrzebne jest co najmniej 55 cm odejścia (górna krawędź lustra powinna być umocowana na wysokości 180-190 cm, a dolna kilkanaście cm ponad podłogą). Minimalny metraż na garderobę to ok 2-2,5m².

Krok 3: Ściany i wnętrze garderoby

Najłatwiej będzie jeśli zaplanujesz garderobę na etapie projektu lub stawiania ścianek działowych. Ściany garderoby można wykonać z płyty kartonowo-gipsowej. Warto pamiętać o instalacji elektrycznej i wentylacji. Dobrze, aby drzwi garderoby miały u dołu otwory nawiewne. Jeżeli w twojej garderobie jest okno, wskazany jest montaż rolet lub żaluzji, które uchronią ubrania przed płowieniem pod wpływem promieni słonecznych. Szafy wewnętrzne mogą być narożne lub proste. Ich długość i głębokość możesz zamówić indywidualnie. W przypadku wąskich pomieszczeń doskonale sprawdzą się szafy bez zamknięcia lub z przesuwanymi drzwiami. Oprócz szaf w garderobie znaleźć się mogą półki, drążki, wieszaki na spodnie i krawaty, szuflady z przegrodami. Półki na buty, druciane kosze i organizery na bieliznę oraz torebki pomogą ci utrzymać porządek i wygodę w garderobie.

Krok 4: Jak ułożyć ubrania w garderobie?

Garderoba ma zapewnić ci maksymalną funkcjonalność. Ubrania powinny być ułożone w taki sposób, aby nie były pogniecione, a dostęp do nich nie był utrudniony. Dlatego warto układać ubrania według sprawdzonego schematu. Codzienną i najczęściej używaną odzież przechowuj w zasięgu wzroku i rąk. Ubrania, które wybierasz rzadziej mogą wisieć nieco dalej lub wyżej na półkach. Kreacje na specjalne okazje – garnitury i sukienki powinny być chronione przed kurzem, np. za zamkniętymi drzwiami lub w specjalnych pokrowcach. Warto segregować ubrania według pór roku – swetry, kurtki i kozaki wiosną i latem przechowuj głęboko w szafie. Jesienią i zimą postępuj podobnie z sukienkami, sandałami i szortami. Buty układaj parami w pudełkach lub na stojaku. Wolne miejsca na ścianie wykorzystaj na zawieszenie biżuterii, małych torebek, kapeluszy i pozostałych dodatków. W ten sposób zaoszczędzisz czas spędzony na poszukiwaniach.