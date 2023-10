Co sprawia, że w domu czujemy się komfortowo i bezpiecznie? Kolory, meble, rośliny i dodatki? Oczywiście! Ale jest też coś ważnego, czego nie widać. To zapach, który czujemy, gdy przekraczamy próg. Obejrzyj film i dowiedz się, jak zadbać o idealny wystrój i... nastrój we wnętrzach!

Sposoby na przytulne wnętrza

Swój niezawodny sposób na urządzenie przytulnego wnętrza zdradza nam dekoratorka wnętrz Tatiana Mokra, autorka bloga i konta na Instagramie Tatiana Home Decor. Dodatki są jej pasją. Ale nie popularne „kurzołapki”, które nie mają większego przeznaczenia. Doświadczona dekoratorka stawia na rośliny, które nawilżają powietrze, na oświetlenie, które zmienia wnętrze w zależności od nastroju i na tkaniny. Tych ostatnich w mieszkaniu nigdy nie jest za dużo.

Tekstylia są bardzo wdzięcznymi dekoracjami, nadają przytulności i sprawiają, że wnętrze zachęca do wypoczynku. Za pomocą kilku poduszek, wełnianego koca lub pledu, możemy dokonać szybkiej metamorfozy niewielkim kosztem” - wyjaśnia Tatiana.

Jakie tkaniny wybrać?

Ważne jest, by tkaniny były wykonane z naturalnych włókien. Takie najlepiej się prezentują, są miłe w dotyku i łatwo je wyprać. Dodatkowo to właśnie materiały są najlepszym źródłem zapachów – łatwo je chłoną, przetrzymują i stopniowo oddają otoczeniu.

Wystarczy, że dobrze dobierzesz tkaniny i będziesz je regularnie odświeżać, prać z dodatkiem ulubionego płynu do płukania. Dzięki temu stworzysz wyjątkową przestrzeń, a w domu nieustannie będzie rozchodził się zapach świeżego prania. Ja często wietrzę koce na tarasie czy w ogrodzie, gdy mamy słoneczny dzień – nie ma nic lepszego, niż nakryć się wieczorem kocem pachnącym świeżym wiatrem i ogrodem - ujawnia Tatiana.

Tkaniny zawsze pachnące wiatrem

Wietrzenie i suszenie tkanin na świeżym powietrzu zapewnia im wyjątkowy efekt i budzi przyjemne skojarzenia z latem. Co jednak, jeśli mieszkamy w bloku bez balkonu czy tarasu, nie mamy ogródka, gdzie możemy rozciągnąć sznurki na pranie, albo gdy pogoda i zanieczyszczenie powietrza nie sprzyjają suszeniu prania na zewnątrz? Nawet wtedy możemy się cieszyć świeżym zapachem wiatru i delikatnego słońca - taki zapach kojarzy się z najwyższym standardem czystości. Tatiana Mokra już odkryła świeżość nowych płynów do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect. Gdziekolwiek suszymy nasze rzeczy, zawsze będą pachniały, jakby wyschły na wietrze. To naprawdę możliwe.

Lenor Fresh Air Effect skomponowano w trzech wariantach zapachowych:

Fresh Wind

Pink Blossom

Summer Day

Zapachy możemy więc dobrać do swoich upodobań, nastroju, a także używać w zależności od pory roku. Tatiana Mokra na lato wybrała Fresh Wind. Ty też możesz mieć swój ulubiony, przywołujący słoneczne wspomnienia przez cały rok.

Wybierz swój ulubiony Lenor Fresh Air Effect, a skorzystasz nie tylko Ty. Jak to możliwe? Produkty te tworzone są i z myślą o środowisku. Nowe płyny do płukania są najbardziej skoncentrowane ze wszystkich dostępnych na rynku – dwa razy bardziej od oferowanych wcześniej płynów marki Lenor. Dzięki czemu zajmują mniej miejsca i są łatwiejsze w transporcie – to aż 60% mniej samochodów ciężarowych na drogach. Co więcej, ich produkcja prowadzona jest w sposób zrównoważony, a butelki wyprodukowane są z plastiku z recyklingu i w całości nadają się do ponownego przetworzenia*.

Obejrzyj film, poznaj niezawodne sposoby projektantki wnętrz na przytulne mieszkanie, w którym wszyscy czują się doskonale i zawsze świeżo.

*Nie dotyczy etykiety.

Materiał powstał z udziałem marki Lenor