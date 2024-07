W czerwonej kapuście znajdziemy szereg witamin: B, C, A, E, a także kwas foliowy i flawonoidy. Swój charakterystyczny kolor czerwona kapusta zawdzięcza składnikom, których nie ma pokrewna odmiana – kapusta biała. Antocyjany – naturalne barwniki są przeciwutleniaczami – substancjami, które chronią m.in. przed nowotworami. Kapusta czerwona ma więcej witamin niż jej biała odpowiedniczka, przede wszystkim witamin z grupy B oraz witaminy C.

Czerwona kapusta – walory zdrowotne

Antocyjany, obecne w czerwonej kapuście, oprócz właściwości antynowotworowych, wykazują działanie antyalergiczne i uszczelniające naczynia krwionośne. Czerwona kapusta usprawnia działanie układu pokarmowego, pomaga pozbyć się wody z organizmu. Kapusta to warzywo bogate w wartości odżywcze, a przy tym niskokaloryczne – w 100 gramach znajduje się tylko 40 kalorii.

Czerwona kapusta – walory smakowe

Czerwoną kapustę, nazywaną czasami również kapustą modrą, można jeść surową, ugotowaną, duszoną lub kiszoną. Świetnie komponuje się jako dodatek do mięs, zwłaszcza drobiu i dziczyzny. Wegetarianie docenią walory smakowe czerwonej kapusty połączonej z kluskami śląskimi, parowańcami, inaczej buchtami, pampuchami (plackami drożdżowymi na parze) czy po prostu ziemniakami z kotletem sojowym lub kotletem z cukinii. Czerwoną kapustę można również spożywać w formie soku – żeby odczuć dobroczynne działanie, należy go pić systematycznie (przez minimum dwa tygodnie), raz dziennie. Aby zintensyfikować doznania smakowe, można do kapusty dodać korzeń selera, świeży imbir oraz jabłko.

Czerwona kapusta jest mniej popularna niż kapusta biała, ale nie mniej zdrowa, dlatego warto ją włączyć do codziennego menu.

