Jak dodać skórze blasku? W kosmetykach szukaj... ekstraktu z buraka!

Często mówi się o dobroczynnych właściwościach egzotycznych olejów czy nasion, a tymczasem niewiele osób docenia to, co może tak naprawdę znaleźć w zasięgu ręki. Marka AA postanowiła wykorzystać w produkcji nowej linii kosmetyków warzywa, które zazwyczaj widzimy na naszych talerzach.

Burak dla urody

To między innymi burak - niezwykle bogate źródło mikroelementów oraz rozjaśniającej witaminy C. Dzięki temu poprawia się nie tylko poziom nawilżenia skóry, ale również jej koloryt. Cera zyskuje blask oraz zdrowy wygląd, który łatwo stracić, jeżeli stosuje się zarówno nieodpowiednią dietę, jak i nieodpowiednią pielęgnację.

Ekstrakt z tego warzywa zawiera również duże ilości potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, cynku oraz witamin z grupy B. Jest doskonałym źródłem antyoksydantów, więc spowalnia procesy starzenia się i chroni włókna kolagenowe.

Kosmetyki z burakiem AA GO GREEN

Kosmetyki z burakiem AA GO GREEN, czyli krem oraz płyn micelarny, zostały odznaczone certyfikatem ECOCERT COSMOS NATURAL oraz Vegan Society. To znaczy, że te skład tych kosmetyków ma minimum 95% składników pochodzenia naturalnego oraz maksymalnie 5% zawartości składników syntetycznych. Skład jest również w pełni wegański. Dodatkowo opakowania stworzono bez celofanu, więc bez problemu można poddać je recyklingowi.

Ich wyjątkowość ukryta jest nie tylko w składzie, ale również w uniwersalności. Jak działają krem-maska z burakiem oraz płyn micelarny z burakiem?

Energetyzujący krem-maska z burakiem AA Go Green

Pierwsze efekty, które można zobaczyć po niedługim czasie stosowania kremu-maski z burakiem, to na pewno wyraźna poprawa kolorytu, odświeżenie i nawilżenie skóry. Mogą go stosować osoby w każdym wieku i z każdym typem skóry. Ma kremową konsystencję i delikatny zapach.

Jak stosować to cudo z burakiem? Już po samej nazwie można wywnioskować, że AA proponuje dwa sposoby. Jeśli chcemy go nałożyć w formie kremu, wystarczy niewielką porcję rozprowadzić w dłoniach, aby go ocieplić. Następnie masujemy nim skórę twarzy, ale z pominięciem okolic oczu, a także szyję i dekolt.

Jeżeli jednak mamy ochotę na dogłębne działanie tego kremu, należy go użyć jako maski. Wtedy grubą warstwę kosmetyku nakładamy na twarz i pozostawiamy na 10 minut. Po tym czasie to, co się nie wchłonęło, zmywamy lub zbieramy chusteczką. Produkt jest hipoalergiczny i testowany dermatologicznie z myślą o skórze alergicznej.

Energetyzująca woda micelarna z burakiem AA GO GREEN

Stosowane tej wody micelarnej już przy pierwszym użyciu gwarantuje dawkę dokładnego oczyszczenia cery. Znika nie tylko makijaż, ale również nagromadzone na skórze w ciągu dnia zanieczyszczenia. Oprócz tego woda micelarna z burakiem odświeża cerę, poprawia jej kolory i przede wszystkim pozostawia promienną.

Dokładny demakijaż tą wodą micelarną wykonacie, nasączając płatek niewielką ilością produktu i przecierając nim delikatnie całą twarz. Czynność należy powtarzać do momentu, w którym płatek będzie czysty.

Podobnie jak w przypadku kremu - wodę micelarną mogą stosować osoby w każdym wieku i z każdym typem skóry. Ma delikatną formułę i subtelny zapach. Produkt jest hipoalergiczny i testowany dermatologicznie z myślą o skórze alergicznej.

