Telewizor najczęściej znajduje się w salonie, choć może pojawić się w każdym pomieszczeniu w domu. Można go wyeksponować tak, by stanowił centralny punkt pokoju, albo ukryć.

Podstawowe zasady w wyborze miejsca na telewizor

Wybór modelu telewizora powinno się poprzedzić ustaleniem miejsca, w którym będzie się on znajdować. Komfortowe oglądanie telewizji zależy od odległości między telewizorem a osobą oglądającą i od wysokości, na której zostanie on zamontowany. Środek ekranu powinien znajdować się na wysokości oczu widza (przyjmuje się około 110 centymetrów od podłogi). Wielkość telewizora zależy również od jego odległości od kanapy. Zaleca się wybierać ekrany zgodnie z zasadą: odległość powinna być równa 3- do 5-krotności przekątnej obrazu.

Nie ma przeciwwskazań odnośnie do umieszczania telewizorów obok kominka. Odbiorniki LCD, LED i plazmowe nie zostaną uszkodzone ze względu na bliskie sąsiedztwo kaloryfera czy kominka. Nie zaleca się natomiast ustawienia telewizora naprzeciw okna, ponieważ skutkuje to obniżeniem jakości obrazu.

Telewizor na obrotowej nodze

Dzięki montażowi telewizora na obrotowej nodze na ścianie będzie możliwe oglądanie telewizji z różnych miejsc w mieszkaniu: na przykład z jadalni lub z kuchni połączonej z salonem. Noga obrotowa musi być odpowiednio dopasowana do ciężaru i wielkości ekranu. Takie rozwiązanie ma plusy: daje możliwość ustawienia telewizora pod różnymi kątami, w zależności od kąta padania światła, możliwe jest również regulowanie wysokości telewizora, a ponadto cała konstrukcja nie ma dużych rozmiarów. Dodatkowo telewizor na obrotowej nodze prezentuje się neutralnie i pasuje do większości wnętrz. Minusem tego rozwiązania jest brak miejsca na przechowywanie kabli. Można jednak zbudować pudło z płyt gipsowo-kartonowych z wentylacją. Wówczas ekran jest przytwierdzony do ściany, a kable przebiegają między tą płytą a ścianą. W celu ukrycia kabli można także wykuć rynnę w ścianie, którą (po umieszczeniu w niej kabli) po zaślepieniu sklejką gipsuje się równo ze ścianą.

Telewizor w zabudowie meblowej

Telewizor można ulokować w regale. Można na niego przeznaczyć tylko jedną półkę bądź całą szafkę i zamykać ją, gdy nie korzysta się z telewizora. To rozwiązanie pozwoli na ukrycie ekranu we wnętrzu, w którym nie chce się eksponować sprzętów. W tym przypadku konieczne będzie zadbanie o wentylację – trzeba zachować co najmniej 15 centymetrów odstępu pomiędzy telewizorem a półką nad nim i półkami po lewej i prawej jego stronie. Plusem tego pomysłu jest to, że telewizor zajmuje mało miejsca oraz nie jest widoczny. Minus to możliwe problemy z dopasowaniem wielkości ekranu do półek i odwrotnie oraz zła wentylacja.

Telewizor na ścianie z cegieł lub betonu

Jeśli ściana, na której wisi telewizor, jest centralnym punktem w pomieszczeniu, warto ją wyróżnić, dopasowując do stylistyki wnętrza czy mieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że intensywne kolory i wzory mogą utrudniać oglądanie telewizji. W celu podkreślenia ściany można wykorzystać cegłę, która nie tylko zaznaczy kącik telewizyjny, ale również ociepli wnętrze, jeśli wybór padnie na naturalny kolor cegły.

W industrialnym wnętrzu sprawdzi się w tym celu ściana z betonu: na przykład pokryta farbą przypominającą beton albo płytami z betonu. Taka aranżacja ściany z telewizorem podkreśli loftowy charakter pomieszczenia. Wówczas montuje się telewizor na nieruchomym haku. Innym pomysłem są uchwyty narożne i sufitowe. Wtedy telewizor wisi na tle ściany, ale nie jest do niej bezpośrednio przytwierdzony.