Dynia na Halloween? Obowiązkowo! Można jednak zrobić z nią coś o wiele bardziej pożytecznego niż kogoś wystraszyć. Prościej i smaczniej będzie ją po prostu upiec. Oto prosty przepis na aromatyczne ciasto z purée z dyni, które będzie wilgotne nawet przez kilka dni, a dzięki przyprawom zyska delikatnie korzennego aromatu.

Ciasto dyniowo-migdałowe

250 g purée z dyni

200 g masła

150 g drobnego cukru

3 jajka

250 g mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

sok z 1/2 cytryny

łyżeczka cynamonu

łyżeczka wanilii

szczypta gałki muszkatołowej

50 g mielonych migdałów

50 g posiekanych migdałów

Masło roztapiamy na małym ogniu, dodajemy cukier, mieszamy i odstawiamy do lekkiego wystudzenia. Następnie dodajemy purée z dyni i mieszamy do momentu powstania gładkiej masy.

W drugiej misce mieszamy mąkę z proszkiem do pieczenia, wanilią, cynamonem i gałką muszkatołową.

Mąkę dodajemy do masy dyniowej i całość dokładnie mieszamy. Białka oddzielamy od żółtek. Żółtka dodajemy do masy, białka ubijamy na sztywno i delikatnie łączymy z ciastem. Na koniec wsypujemy posiekane migdały i jeszcze raz delikatnie mieszamy.

Całość przelewamy do tortownicy (25 cm, dno wykładamy papierem pergaminowym) i pieczemy ok. 50 minut w temperaturze 180 stopni C. Przed podaniem dekorujemy cukrem pudrem.

Smacznego!

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

