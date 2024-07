Nawet jeśli maniacko przestrzegamy diety, to i tak możemy od czasu do czasu poczuć jakąś kulinarną pokusę. O czym warto wtedy pamiętać? Przede wszystkim o tym, że są produkty, które w zestawieniu z najbardziej kalorycznymi dodatkami pozwolą szybko strawić zakazaną przekąskę. Do takich należą na przykład śliwki. Dlaczego? To proste, mają mało kalorii (w 100 g śliwek znajduje się tylko 50 kalorii), niski indeks glikemiczny i wspomagają układ trawienny! Dzięki nim zakazane słodycze nie zrujnują naszej figury... aż tak bardzo!

Tarta ze śliwkami i migdałami

płat ciasta francuskiego

150 g śliwek

50 g cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej

łyżka cynamonu

łyżka kardamonu

cukier puder lub słodzik do dekoracji

100 g płatków migdałowych

1. Ciasto rozłóż na okrągłej blaszce, brzegi delikatnie zawijając do góry.

Wstaw do piekarnika na 10 minut (180°C).

2. W tym czasie śliwki przekrój, wydryluj, posyp cukrem, mąkę ziemniaczaną i przyprawami.

3. Na podpieczonym cieście rozłóż owoce, posyp płatkami migdałów i ponownie wstaw do piekarnika na 20 minut. Przed podaniem posyp cukrem pudrem lub słodzikiem.

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

Smacznego!

