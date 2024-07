Gdy stawy dziecka rozwijają się prawidłowo, nie ma wskazań do szerokiego pieluchowania. Szeroko pieluchując zdrowego malca, można mu zaszkodzić. Metoda ta jest natomiast polecana przez niektórych lekarzy w leczeniu dysplazji stawu biodrowego.

Szerokie pieluchowanie dzieci zdrowych powoduje wady rozwoju

O ile zdrowym dzieciom nie można robić szerokiego pieluchowania, o tyle dzieci z dysplazją stawu biodrowego powinny być wspierane w ten bądź inny sposób, np. z wykorzystaniem przeznaczonych do tego rozpórek i szyn. Szerokie pieluchowanie dziecka zdrowego może przynieść szkodę – ruchy malca będą ograniczone i może to powodować nieprawidłowy rozwój. Zdrowe dziecko powinno mieć zapewnioną pełną swobodę ruchu, żeby rozwijać się właściwie. Zbyt odwiedzione i unieruchomione nóżki zdrowego dziecka powodują m.in. przodopochylenie miednicy malucha i podrażnianie pleców na odcinku lędźwiowym. W konsekwencji dziecko osłabia mięśnie brzucha, odginając się ku tyłowi. Szerokie pieluchowanie może powodować też niewłaściwe ustawieniu stóp i to, że dziecko zacznie chodzić na palcach przez nieprawidłowe ustawienie miednicy.

Szerokie pieluchowanie jako pomoc w dysplazji stawu biodrowego

Jeśli ortopeda stwierdzi, że staw biodrowy dziecka nie rozwija się prawidłowo, może zalecić szerokie pieluchowanie. Używa się do tego dwóch pieluch tetrowych złożonych w prostokąt i jednej tetry złożonej w trójkąt. Dziecko można zawinąć na gołą skórę lub na pampersa. Dzięki takiemu zaopatrzeniu nóżki malca są rozstawione bardzo szeroko, w tzw. pozycji żabki. Szerokie pieluchowanie powinno mieć ustalony przez lekarza zakres odwodzenia nóg, dla każdego dziecka indywidualny w zależności od rozwoju stawu. Popularną metodą stosowaną w przypadkach dysplazji stawu biodrowego jest zakładanie dziecku specjalnej poduszki – frejki. Niemowlę z dysplazją powinno otrzymywać odpowiednie dawki witaminy D, by zapobiec krzywicy i problemom z kośćmi. Współcześnie dysplazję stawu biodrowego u dziecka leczy się, stosując specjalne szyny i rozwórki. Natomiast gdy malec jest zdrowy, powinien mieć zapewnioną swobodę ruchu, by rozwijać się prawidłowo.