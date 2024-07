Rozwój noworodka tydzień po tygodniu to najważniejsze chwile w życiu rodziców. Szczegółowo je dokumentują, porównują malucha z innymi dziećmi. Wiele mam zastanawia się, czy ich dziecko prawidłowo się rozwija i we właściwym tempie przyswaja swoje umiejętności.

Reklama

Noworodek – co i kiedy dziecko powinno potrafić?

1 tydzień – w trakcie pierwszego tygodnia życia malec dużo śpi, je i płacze, ale już po kilku dniach rozpoznaje głosy rodziców. Dzięki temu, gdy usłyszy ich głos w swoim otoczeniu czuje się bezpiecznie. Dodatkowo rozpoznawanie głosu rodziców pomaga dziecku dostosować się do nowej rzeczywistości. Dlatego warto dużo mówić do niego, dzięki temu odczuwa troskę i miłość rodziców.

2 tydzień – w drugim tygodniu życia noworodki zaczynają koncentrować swoją uwagę na przedmiotach położonych od 20 do 35 cm od nich. Przy karmieniu piersią mama jest w stanie zauważyć, że oczy malucha podążają za ruchami jej głowy. Poruszanie głową raz w lewo, a raz w prawo jest idealnym ćwiczeniem wzmacniającym umiejętności śledzenia przedmiotów i mięśnie oczu. W tym okresie dziecko troszkę mniej śpi i należy karmić je na żądanie.

Zobacz także

3 tydzień – w trzecim tygodniu maluch już kontroluje swoje ciało i wie jak się przytulać. W tym okresie ruchy dziecka dalej nie są skoordynowane. Dziecko dopasowuje swoje ciało do ciała rodzica, a matka może to wyczuć przytulając się do malca. Noworodek poznaje już zapach i ramiona swojego rodzica, co jest dla niego źródłem komfortu i bezpieczeństwa. Podczas trzeciego tygodnia bobas staje się bardziej aktywny i płaczliwy. Płacz może oznaczać przemęczenie bądź głód.

4 tydzień – w czwartym tygodniu malec stara się używać strun głosowych nie tylko do płaczu, ale też zaczyna wydawać nowe dźwięki, szczególnie wtedy kiedy widzi rodziców. W tym czasie noworodek uświadamia sobie, że ma władzę nad mamą i tatą. Kiedy zaczyna płakać, rodzice za chwilę się przy nim pojawiają.

Każde nowonarodzone dziecko poddawane jest podstawowym badaniom, takim jak: badanie słuchu, badaniom przesiewowym oraz testom na żółtaczkę. Stan dziecka lekarze oceniają w skali Apgar. Najwyższą wartością w skali Apgar jest 10 punktów.