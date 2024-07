Taras zwykle jest zwrócony na południe lub zachód, by zbierać jak najwięcej promieni słonecznych. Niestety, gdy doskwierają upały, wskazane jest zadaszenie tarasu. Dzięki temu nie tylko przebywanie na tarasie będzie przyjemniejsze, ale i salon, z którego wychodzi taras, nie będzie tak mocno się nagrzewał.

Na rynku dostępne są zadaszenia stałe, np. drewniane zadaszenia lub szklane dachy, oraz ruchome, których zacienienie można regulować, np. pergole i markizy.

Markizy – ochronią przed słońcem i lekkim deszczem

Markizy (Link do „Jakie wybrać markizy na taras?”) są jednym z najpopularniejszych sposobów na osłonięcie tarasu przed nadmiernym słońcem. Ochronę zapewnia materiał rozciągnięty na specjalnym wyciągu. Markizy nie powinny być otwarte podczas burzy i silnego wiatru, ale łatwo je złożyć – to bardzo szybkie w obsłudze zwijane zadaszenie tarasu. Równie łatwo je całkiem zdemontować w przypadku zmiany koncepcji na aranżację tarasu.

Pergole – idealne na winorośl

Pergola tarasowa występuje w dwóch odsłonach. Pierwsza jest przede wszystkim alternatywą dla markiz – to konstrukcja, na której rozciągnięty jest materiał. Chroni przed słońcem, ale bardziej zaawansowane zadaszenia zamocowane na przeciwwietrznych belkach mogą chronić nawet przed śniegiem. Drugi rodzaj pergoli to drewniane konstrukcje, po których mogą wspinać się pnącza, tworzące naturalny cień, np. pnące się róże, winorośl, glicynia. W zacienionym miejscu wspaniale będzie się piął bluszcz. W ten sposób tworzy się naturalne zadaszenie z żywych roślin.

Stałe zadaszenie dachu – na aluminiowej lub drewnianej konstrukcji

Szklane dachy pozwalają na przepuszczanie promieni słonecznych i cieszenie się naturalnym światłem. Stwarza to też doskonałe warunki do hodowania roślin na tarasie. Gdy jednak ważne jest też to, by nieco zacienić balkon, można zastosować szkło białe lub dymione. Do zadaszenia tarasu używa się również poliwęglanu i płyt poliestrowych, które również przepuszczają światło. Dzięki zastosowaniu blachodachówek i gontów taras staje się przedłużeniem domu.

Drewniane zadaszenia – zapewniają cień

Drewniane zadaszenie tarasu pozwala nie tylko na ochronę przed deszczem, ale też skutecznie zacienia przestrzeń pod nim. To rozwiązanie, które szczególnie przyda się na tarasach zwróconych na południe, ponieważ ta strona zapewnia najwięcej światła, co niekiedy bywa uciążliwe. Ważne, by pomyśleć o tego typu zadaszeniu już na etapie wykańczania domu – najlepiej, gdy pasuje do elewacji i wygląda jak integralny element budynku.

Oaza ze szkła – nie zasłania widoku

Oazą ze szkła nazywa się dach tarasowy, który opiera się na rozsuwanych konstrukcjach ze szkła. Pozwala bez przeszkód cieszyć się i słońcem, i otoczeniem. Dlatego też tak ważne, by tego typu zadaszenia, a raczej całej zabudowy tarasu, nie budować w przypadku, gdy taras wychodzi na bardzo małą przestrzeń. W takim wypadku lepiej jest otworzyć dom na ogród, niż go zamykać szklaną ścianą.

Maty bambusowe i wiklinowe – uzupełnienie zadaszenia

Niekiedy słońce jest tak intensywne, że samo zadaszenie to za mało. Żeby osłonić taras lub balkon po bokach, a jednocześnie nie zatrzymywać przepływu powietrza, warto zastosować maty wiklinowe, trzcinowe lub bambusowe. Przy okazji osłonią przed wścibskimi spojrzeniami sąsiadów. Maty można też rozłożyć na konstrukcji nośnej jako prześwitujące zadaszenie. Osłonią przed słońcem wpuszczając przyjemne, rozproszone światło.