Markizy na taras to rodzaj zadaszenia, które chroni przed nadmiernym słońcem lub letnim deszczem. Żeby spełniały dobrze swoją funkcję, muszą być dopasowane do rozmiaru balkonu Równie ważna jest jakość wykonania, ponieważ markizy tarasowe powinny służyć przez lata – markizy kasetowe skuteczniej chronią materiał przed niszczeniem niż markizy bezkasetowe.

Na rynku funkcjonuje kilka rodzajów markiz, których nazwy sugerują, do jakich powierzchni powinny być używane. Czasami może być to dezorientujące, ponieważ mając niewielki taras, można z powodzeniem użyć markiz balkonowych.

Krok 1 – wielkość tarasu a rodzaj markiz

Po pierwsze należy wziąć pod uwagę wielkość tarasu, który będzie osłaniany markizami.

Ze względu na rozmiar wyróżnia się trzy rodzaje markiz:

markizy koszowe , wieszane głównie jako element dekoracyjny nad oknami, ale także nad małymi balkonami. Nie można ich regulować ani zwijać tkaniny. Nie sprawdzą się w przypadku większych balkonów, ani tym bardziej tarasów;

Krok 2 – im bardziej odsłonięty taras, tym solidniejsza konstrukcja markizy

W przypadku markiz tarasowych są do wyboru dwie możliwości:

markizy bezkasetowe – materiał markizy bez kasety jest zawijany na specjalny wałek, który może być osłaniany specjalnym daszkiem. Niestety nawet zwinięty materiał jest stale narażony na działanie słońca , deszczu czy śniegu. Z tego względu ten rodzaj markiz posłuży dłużej, jeśli będzie zamontowany w zadaszonym miejscu lub gdy będzie można go zdemontować na zimę.

W przypadku odsłoniętego tarasu trzeba też baczniej przyjrzeć się materiałowi, z jakiego wykonana jest konstrukcja. Najsolidniejsza jest stalowa, dlatego jeśli markiza przy okazji ma osłaniać przed deszczem i wiatrem, ze względów bezpieczeństwa powinna być wykonana z jak najmocniejszych materiałów. Producenci powinni umieszczać informację o klasie odporności wiatrowej markizy – pierwsza oznacza, że może być rozwijana w przypadku lekkiego, delikatnie poruszającego gałęziami wiatru. Trzecia klasa mówi o tym, że markiza wytrzyma nawet silny wiatr do 6 stopni w skali Beauforta.

Krok 3 – wygodny czy tani sposób składania markiz

Markizy mogą być rozwijane ręcznie za pomocą korbki lub przy użyciu silnika elektrycznego i pilota. Wbrew pozorom korbka wcale nie jest kłopotliwa w obsłudze i nie trzeba używać do tego siły – można więc spokojnie poprzestać na ręcznym sposobie składania. Napęd elektryczny ma tę przewagę, że można go wyposażyć w specjalne czujniki pogodowe, dzięki którym markizy będą się automatycznie rozwijać w słońcu, a zwijać pod wpływem wiatru. Jest to jednak wygoda, za którą także trzeba więcej zapłacić.

Krok 4 – estetyka, czyli markiza pod kolor domu

Po podjęciu decyzji odnośnie technicznych aspektów markiz, pora na wybór wzoru. Zadaszenie staje się integralnym elementem domu, dlatego powinno współgrać z elewacją. Poszycie markiz nie powinno płowieć ani się odbarwiać, dlatego bez obaw można przebierać w różnorodnych wzorach, jakie oferują producenci. Nadal najpopularniejsze są klasyczne, jednobarwne tkaniny lub dwukolorowe w pasy. Dostępne są jednak i wielobarwne materiały np. we wzory łowickie, motywy roślinne czy nawet panterkę.