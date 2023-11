Jakie dyscypliny sportu uprawiać podczas wakacji w mieście?

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że lato jest najlepszym okresem do uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Co istotne - nie tylko osoby, które wyjeżdżają na wakacje mają wiele możliwości na rozpoczęcie aktywności fizycznej. Nawet spędzając lato w mieście, można znaleźć dyscyplinę sportową dopasowaną do swoich możliwości i oczekiwań.