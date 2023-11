Jazda na rowerze jest znakomitą formą relaksu. Szczególnie letni czas pozwala na długie przejażdżki, które pozytywnie wpływają na samopoczucie i poprawę kondycji. Zdarza się jednak, że latem w naszym kraju dosyć mocno dają się we znaki upały. Niosą one za sobą szereg zagrożeń zdrowotnych, ale jeżeli rowerzysta będzie stosował się do kilku zasad, to może bezpiecznie jeździć, nawet kiedy termometry pokazują powyżej 30 stopni Celsjusza.

Podczas upalnych dni najbardziej powinny uważać dzieci i osoby starsze. Ich organizmy gorzej radzą sobie z pracą w takich warunkach. Jeżeli jest to możliwe, to najlepiej, by takie osoby nie wybierały się na rower w godzinach 11-15. Wtedy bowiem słońce operuje najmocniej i stwarza duże zagrożenie.

Zagrożenia podczas jazdy rowerem w upałach

Iście afrykańskie warunki klimatyczne, z którymi mamy do czynienia raz na jakiś czas w Polsce, najbardziej przeszkadzają osobom, które wykonują intensywny wysiłek fizyczny. W przypadku rowerzystów, duże problemy mogą mieć osoby, które pokonują długie dystanse. Wiążą się one z kilkugodzinną jazdą w pełnym słońcu, a to ma wpływ na zmniejszenie możliwości wydolnościowych organizmu.

Rowerzyści, tak samo jak inni sportowcy ćwiczący podczas wysokich temperatur, są narażeni na nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne. Można do nich zaliczyć:

bóle głowy,

mdłości,

zasłabnięcie,

udar słoneczny,

przegrzanie organizmu.

Co należy ze sobą mieć podczas jazdy rowerem w czasie upałów?

Aby dobrze znieść każdą rowerową wyprawę i uniknąć problemów zdrowotnych, należy stosować się do kilku sprawdzonych zasad. Przede wszystkim trzeba dbać o regularne nawadnianie organizmu. Poza wodą lub napojem izotonicznym warto zabierać ze sobą:

nakrycie głowy,

okulary (koniecznie z filtrem UV),

krem z filtrem.

Bardziej doświadczeni rowerzyści wiedzą, jak ważną kwestią jest odpowiedni ubiór. Podczas upałów ma on bardzo duże znaczenie. Najlepiej zdecydować się na odzież termoaktywną, która w odpowiedni sposób odprowadza pot. Dobrze jest ubierać się w jasne kolory, które nie przyciągają promieni słonecznych. Podczas rowerowych wojaży nie wolno zapominać również o systematycznym robieniu przerw. Wskazane jest wybieranie zacienionych miejsc, wolnych od słońca.