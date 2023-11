Squash jest obecnie jednym z modniejszych sposobów na spalanie kalorii. Gra nie wymaga zbyt dużo miejsca - odpowiednie pomieszczenia znajdują się w większości siłowni oraz w klubach fitness. Dyscyplinę można uprawiać cały rok - samodzielnie lub w parach. Coraz częściej organizowane są też turnieje dla amatorów.

Reklama

Squash to dynamiczna gra, która może być świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą spalić zbędne kalorie i zrzucić wagę po zimie. To sposób na szybki, ale bardzo intensywny trening. Coraz więcej klubów oferuje również zajęcia dla najmłodszych. W ten sposób nie trzeba zastanawiać się co zrobić z dziećmi, kiedy chcemy wyjść na siłownie.

Jak zacząć przygodę ze squashem?

Wbrew pozorom squash nie jest tylko szybkim odbijaniem piłki o ścianę, a wymaga techniki i odpowiedniej taktyki. Nie wygrywa w niej szybszy i silniejszy, a ten kto opanował schematy zagrań i potrafi je szybko dopasować do sytuacji w meczu. Na początek najważniejsze aby wybrać odpowiednie miejsce do gry i poszukać partnera - wspólna gra daje nie tylko dużo satysfakcji z rywalizacji, ale jest sposobem na wspólne spędzenie czasu.

Pierwszym krokiem jest więc wybór klubu i umówienie się na próbną grę, najlepiej pod okiem trenera. Jeśli nie mamy partnera, nic straconego. Można spotkać kogoś na miejscu, a większe centra umożliwiają zakładanie profilu gracza na przygotowanej platformie internetowej i w ten sposób umawianie się na mecze.

Pierwsza wizyta - jak się przygotować?

Gra w squasha nie wymaga specjalistycznych przygotowań ani drogiego sprzętu, który musimy zakupić już na starcie. Warto jednak pamiętać przede wszystkim o odpowiednim stroju, który nie powinien krępować ruchów i uwzględniać fakt, że jest to naprawdę intensywny wysiłek fizyczny. Podstawą jest też wygodne obuwie - zawsze lepiej jeśli ma jasną podeszwę, która nie będzie brudzić kortu. Na wielu salach jest to warunek, aby wejść na plac gry. Podstawowym wyposażeniem każdego gracza, niezależnie od stopnia zaawansowania są okulary ochronne, bez których można narazić się na bardzo groźną kontuzję. W squashu wymiany piłek są krótkie, ale szybkie i bardzo mocne.

Przy pierwszych wizytach nie warto od razu kupować rakiety - tym bardziej że jej koszt waha się od 100 do nawet 700 zł. Oczywiście jej wypożyczenie generuje dodatkowy koszt, ale w ten sposób można przetestować kilka modeli i wybrać ten najbardziej odpowiedni dla nas. Oczywiście piłki również można wypożyczyć w klubie. Zakup sprzętu bez odpowiedniej wiedzy często okazuje się błędem.

Reklama

Pozostałe akcesoria są typowe dla osób korzystających z siłowni. Jeśli ktoś jest częstym bywalcem kortów, to wraz z zakupem rakiety warto pomyśleć o odpowiedniej torbie do jej transportu.