Odstawianie dziecka od karmienia piersią trzeba rozpocząć od małych kroków. Wykluczając i pomijając kolejne karmienia, odzwyczaja się malca od tego, że dostaje pierś na życzenie.

Reklama

W tym trudnym dla niego czasie dziecku powinno się podawać smaczne jedzenie, zajmować jego czas i odwracać uwagę od piersi. Pozbawione tego rodzaju bliskości dziecko może stać się płaczliwe, ale bardzo ważne jest to, by się nie ugiąć.

Odstawianie dziecka od karmienia piersią w dzień

Jeśli decyzja o odstawienia dziecka od karmienia piersią zapadła i jest przemyślana, proces ten należy rozpocząć od zmniejszenie liczby karmień w dzień. Dobrym sposobem jest nie tylko ograniczanie liczby karmień, ale i skracanie czasu ssania. W trakcie dnia dziecko można zająć czymś innym, odwracając jego uwagę, gdy tylko chce piersi. Sprawdzą się zabawy, spacer i to, co maluch lubi i na czym musi się skupić. Warto w czasie odstawiania dziecka od karmienia piersią podawać mu dobre posiłki. Im jedzenie będzie smaczniejsze, tym malec szybciej zadowoli się tylko nim i nie będzie żądał mleka mamy.

Odstawienie dziecka od karmienia piersią w nocy

To najtrudniejsza część. Odstawianie dziecka od karmienia piersią w nocy może trwać długo i wzbudzać wiele emocji. Tym bardziej jeśli malec dotychczas zasypiał przy piersi. Kluczem do sukcesu jest w tym wypadku stanowczość i konsekwentność. Dziecko musi zrozumieć, że nie wymusi płaczem czy histerią karmienia piersią. Najlepiej jeśli przez kilka pierwszych dni to ojciec będzie kładł malucha spać – to sposób na podkreślenie tego, że opcja karmienia piersią przed snem jest niedostępna.

Zobacz także

Do odstawiania dziecka od karmienia piersią można użyć podstępu

Mimo tłumaczenia dziecku, że jest już duże i powinno przestać ssać pierś, nie zamierza ono zrezygnować z mleka matki – to typowy scenariusz. Jeśli jest wyjątkowo płaczliwe, można powiedzieć mu, że pierś jest chora. Dla lepszego efektu nie zaszkodzi przykleić na nią plasterek. Dziecko zrozumie to tym lepiej, jeśli samo przeszło jakąś chorobę czy uraz.