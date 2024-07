Zwierzęta dla alergików to nie tylko rybki, patyczaki, żółwie i węże. Wiele osób uczulonych na pyłki lub mających alergie pokarmowe zupełnie dobrze toleruje przebywanie w towarzystwie zwierząt.

Psy i koty są najbardziej kojarzone z alergią głównie dlatego, że są najpopularniejszymi pupilami. Jednak nie tylko one mogą powodować przykre w skutkach reakcje alergiczne.

Objawy reakcji alergicznej na zwierzęta

Układ immunologiczny osób cierpiących na różnego rodzaju alergie jest szczególnie wrażliwy na białka znajdujące się w ślinie, moczu, naskórku lub sierści zwierząt. Zwierzęta te, to nie tylko psy czy koty, ale również ptaki, jaszczurki czy rybki. W przypadku tych ostatnich alergeny są najczęściej zawarte w pokarmie dla rybek. Nawet po jednorazowym kontakcie z ww. białkami alergik może odczuwać przykre dolegliwości przez kilka miesięcy. Najczęstsze objawy to:

kaszel, kichanie, drapanie w gardle,

duszności, trudności z oddychaniem, katar,

wysypka, swędzenie i podrażnienie skóry w miejscu kontaktu z alergenem,

puchnięcie, zaczerwienienie, swędzenie i łzawienie oczu, a nawet zapalenie spojówek.

Co ciekawe, wspomniane białka są w mniejszym stopniu wydzielane przez samice wszystkich gatunków zwierząt, dlatego kupując alergikowi pupila najlepiej wybierać zwierzę rodzaju żeńskiego.

Psy dla alergików, które uczulają rzadko lub nie uczulają

Psy dla alergików to przede wszystkim zwierzęta, które mają włosy zamiast sierści oraz psy ozdobne, wymagające częstej pielęgnacji. Dzięki kąpaniu, czesaniu i strzyżeniu usuwa się alergeny gromadzące się w sierści lub włosach. Dla alergików polecane są psy takich ras, jak: pudel, jamnik oraz yorkshire terier. Labradoodle jest skrzyżowaniem pudla i labradora retrievera. Rasa ta została stworzona z myślą o osobach niewidomych, które potrzebują psa przewodnika, który jest również hipoalergiczny. Nagi pies meksykański nie ma sierści a jedynie gładki meszek pokrywający skórę. Dawniej hodowany był po to by ogrzewać stopy właściciela. Aztekowie składali psy tej rasy w ofierze bogom. Oprócz tych ras również polecane alergikom są: basenji, biszon kędzierzawy, westi, grzywacz chiński bezwłosy oraz portugalski pies wodny.

Koty dla alergików

Spośród kotów, które najczęściej są bezpieczne dla osób z alergiami wyróżnia się takie rasy, jak sfinks, devon i cornish rex. Są to koty, które nie mają sierści, a tym samym groźnego dla alergików alergenu nazywanego glikoproteiną Fel d1 (który lokalizuje się jedynie w sierści zwierząt), natomiast mogą wytwarzać powodujące alergie białka. Koty te mają bardzo ciepłą i miłą w dotyku skórę. Sprawia wrażenie zamszowej i jest mocno pofałdowała. Liczba fałd świadczy o ich szlachetności – im więcej koty ich mają, tym są droższe. Informacja o tym, że kot syberyjski jest całkowicie bezpieczny dla alergików jest nieprawdziwa. Może uczulać tak samo, jak wszystkie inne koty posiadające sierść.

Gryzonie dla alergików

Jaki gryzoń jest najlepszy dla alergika? Królik, chomik, świnka morska, myszka czy szczur uczulają stosunkowo rzadko. Jednak potrzebują, podobnie jak gady i płazy, odpowiednich warunków do życia.

Gady, płazy i ptaki dla alergików

Gady, płazy i ptaki wymagają specjalnego środowiska. Najczęściej są to zwierzęta pochodzące z terenów tropikalnych, dlatego zanim zdecydujemy się na egzotycznego pupila dowiedzmy się więcej na temat warunków w jakich bytuje. Stworzenie odpowiedniego środowiska wiąże się z wysokimi kosztami. Są to zwierzęta terraryjne. Miejsce jaszczurki czy żółwia jest w terrarium. To nie jest pies czy kot, którego można wziąć na ręce i się z nim bawić. Jest to bardziej pasja, która polega na obserwacji tych zwierząt. Sama jaszczurka, żółw czy wąż nie uczula, jednak alergeny mogą znajdować się w podłożu, pokarmie, witaminach i roślinach, które są im niezbędne do życia. Ponadto w wilgotnych terrariach przy złej wentylacji mogą rozwijać się różne gatunki grzybów i pleśni szczególnie groźnych dla alergików. Antygeny znajdujące się w pierzu ptaków są jednymi z najsilniej uczulających i tym samym powodujących bardzo przykre dolegliwości.

Zasady higieny w domu, w którym są zwierzęta

Pamiętajmy, że fakt, iż nasz pupil nie posiada sierści nie czyni go całkowicie hipoalergicznym. Białka oddziałujące na układ odpornościowy alergików znajdują się oprócz sierści również w ślinie i moczu zwierzęcia. Groźne są również roztocza, które w największej ilości występują u ptaków. Dlatego osoby uczulone na zwierzęta powinny bezwzględnie przestrzegać zasad higieny, tj. częste czesanie psa – poza domem, odkurzanie, wietrzenie pomieszczeń. Ponad 60% gadów jest nosicielami Salmonelli, dlatego po każdym kontakcie ze zwierzęciem należy dokładnie myć ręce. W sprzedaży są również dostępne spraye, które dodatkowo niwelują aktywność alergenów.

Pamiętajmy, aby przed zakupem zwierzęcia lub przygarnięciem go ze schroniska kilka razy się z nim spotkać, by mieć pewność, że kontakt z nim nie wywołuje reakcji alergicznej. Niech będzie to zaplanowane działanie i dobrze przemyślana decyzja, dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych oraz emocjonalnych – w tym przypadku tak samo silnych dla człowieka, jak i pupila.