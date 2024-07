Jednostronny ból głowy jest charakterystyczny dla chorób przewlekłych, takich jak migrena i dolegliwości o podłożu zwyrodnieniowym. Aby go leczyć, trzeba podjąć ścisłą współpracę z lekarzem, który dobiera odpowiednie leki na podstawie zgłaszanych objawów i czynników wywoławczych. Jednostronne bóle głowy są wskazaniem do wykonania tomografii komputerowej w celu wykluczenia tętniaka, krwotoku podpajęczynówkowego czy guza.

Przyczyny jednostronnego bólu głowy: migrena

Jednostronne, napadowe bóle głowy to objawy typowy zwłaszcza dla migreny. Bóle migrenowe mają charakter tętniący i zlokalizowane są w rejonie skroni lub w okolicach potylicy. Migrena jest chorobą przewlekłą, która ujawnia się do 35. roku życia i występuje 3 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Etiologia migreny nie jest znana, badania naukowe potwierdzają jednak, że choroba ta jest dziedziczna. Napad migrenowy trwa od 4 do 72 godzin. Migrenie oprócz bólów głowy towarzyszą też inne dolegliwości, jak:

nudności i wymioty,

światłowstręt,

zaburzenia widzenia,

nadwrażliwość na dźwięki i zapachy,

osłabienie łaknienia lub jadłowstręt.

Po napadzie chory jest osłabiony i senny, a jego sprawność intelektualna i zdolność koncentracji ulegają pogorszeniu.

Przyczyny jednostronnego bólu głowy: zwyrodnienie

Jednostronne bóle głowy, które nasilają się podczas poruszania szyją lub uciskania kręgów może powodować zwyrodnienie kręgosłupa w odcinku szyjnym. Dolegliwości o podłożu zwyrodnieniowym stanowią prawie 20% przyczyn wszystkich przyczyn przewlekłego bólu głowy. Tak jak migrena, częściej dotykają kobiet niż mężczyzn oraz ujawniają się do 35.–40. roku życia. Jednostronny zwyrodnieniowy ból głowy pojawia się, kiedy dochodzi do ucisku korzeni nerwowych przez nieprawidłowo ułożone kręgi szyjne (trzy pierwsze). Najczęściej dotyka osób, których kręgosłup uległ uszkodzeniu w wypadku, zdarzają się jednak i u tych, u których doszło do skrzywienia kręgosłupa wskutek przeciążenia kręgów szyjnych. Uciskane receptory odpowiadają za unerwienie całej twarzy, dlatego jednostronnym bólom głowy mogą towarzyszyć bóle:

ramion,

szyi,

żuchwy,

gałek ocznych.

Leczenie jednostronnego bólu głowy

Metodami farmakologicznymi można leczyć jednostronny ból głowy tylko objawowo. Dobranie odpowiednich środków przeciwbólowych zajmuje jednak czasem całe lata, bo skuteczność leków jest zależna od indywidualnych uwarunkowań organizmu. Zdarza się też, że w wyniku regularnego przyjmowania tych samych leków organizm się uodparnia na zawarte w nich substancje przeciwbólowe. Nawracającym bólom głowy można jednak zapobiegać, trzeba tylko rozpoznać czynniki wywoławcze, które tak w przypadku migreny, jak i bólu zwyrodnieniowego mają indywidualny charakter. Migrenę mogą powodować np. niedobór snu, nagła zmiana diety, niektóre składniki diety (żółty ser, cytrusy, alkohol) lub czynniki atmosferyczne, zaś ból zwyrodnieniowy – stres, nieprawidłowe ułożenie szyi podczas snu czy też miesiączka.

