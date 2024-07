Zwyrodnienie stawów to choroba, w przebiegu której dochodzi do niszczenia chrząstki, pełniącej w stawach rolę amortyzatora. Jeśli przyczyną choroby zwyrodnieniowej stawów jest otyłość, dieta powinna być ukierunkowana przede wszystkim na zrzucenie zbędnych kilogramów. Dieta w chorobie zwyrodnieniowej stawów powinna być bogata w produkty zawierające białko, żelazo, potas i magnez – składniki odpowiedzialne za siłę i prawidłową pracę mięśni.

Otyłość a choroba zwyrodnieniowa stawów

Nieprawidłowa budowa tkanki chrzęstnej może być wrodzona i stanowić cechę dziedziczną. Jest to tzw. pierwotna postać choroby zwyrodnieniowej stawów. Oprócz postaci pierwotnej wyróżnia się też postać wtórną choroby, kiedy do zwyrodnienia stawów dochodzi wskutek przeciążenia, najczęściej wywołanego otyłością. Dieta osób, które cierpią na tę drugą postać choroby, powinna w pierwszej kolejności prowadzić do zrzucenia nadmiarowych kilogramów.

Należy ograniczyć liczbę dostarczanych z pożywieniem kalorii do ok. 1500 dziennie w przypadku kobiet i 2000 w przypadku mężczyzn. Niepożądane są zwłaszcza „puste” kalorie, których dostarczają słodycze, słodzone napoje oraz białe pieczywo. Należy spożywać też mniej tłuszczów zwierzęcych, nie licząc tłuszczu ryb, który korzystnie wpływa na zdrowie i stan kości. Dietę odchudzającą dobrze jest skonsultować z lekarzem, najlepiej dietetykiem. Mimo obniżonej kaloryczności powinna ona dostarczać wszystkich składników zapewniających zdrowe kości i prawidłowe funkcjonowanie mięśni: białka, potasu i magnezu.

Produkty bogate w białko

Białko jest podstawowym elementem budulcowym wszystkich tkanek organizmu, w tym także chrząstek stawów. Dieta w chorobie zwyrodnieniowej stawów powinna obfitować w produkty zawierające białko: ryby, białe mięso, nabiał.

Potas w diecie osób chorych na zwyrodnienie stawów

Uczestniczący w syntezie białka potas jest kolejnym minerałem, który warunkuje prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu kostnego. Źródłem łatwo przyswajalnego potasu są m.in.: pestki dyni, ryby morskie, orzechy arachidowe, natka pietruszki, biała fasola, kasza gryczana.

Magnez a choroba zwyrodnieniowa stawów

Uzupełnić dietę w magnez można dzięki spożywaniu produktów takich, jak np.: gorzka czekolada, migdały, kasza gryczana, biała fasola, brązowy ryż, kasza gryczana, ser żółty.

Ziarna sezamu a zwyrodnienie stawów

Badania prowadzone przez irańskich uczonych udowodniły, że ziarna sezamu pomagają w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. U osób, które przez 2 miesiące codziennie jadły 40 g ziaren sezamu, objawy choroby stały się mniej dotkliwe.

