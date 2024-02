Małgorzata Tomaszewska lada chwila przywita na świecie córeczkę. Dopiero co zdradziła imię planowane dla maleństwa, a w Walentynki zwróciła się do fanów w zaskakującym wyznaniu. Tych słów nie spodziewał się chyba nikt... W kontekście zmian w TVP i zwolnienia prezenterki z "Pytania na śniadanie", wpis Tomaszewskiej nabiera jeszcze bardziej wymownego wydźwięku...

Fani, którzy na bieżąco śledzą losy Małgorzaty Tomaszewskiej wiedzą, że ostatnie tygodnie nie należały do spokojnych dla ciężarnej prezenterki - na fali zmian w TVP zwolniono wszystkich prowadzących "Pytanie na śniadanie", w tym również ciężarną Tomaszewską. Ta decyzja nowych władz śniadaniówki odbiła się szerokim echem w mediach, a fani nie mogą pogodzić się z faktem, że nie zobaczą już ulubionego duetu na antenie.

Nie ulega wątpliwości, że tak nagłe zmiany musiały odbić się na zdrowiu i samopoczuciu ciężarnej Małgorzaty Tomaszewskiej. Do tej pory gwiazda TVP milczała na temat swojego stanu, jednak teraz - tuż przed porodem - zdecydowała się na poruszające wyznanie, w którym nawiązała również do Walentynek.

Serca moje! To dla mnie wyjątkowe Walentynki. Dziś rozpoczynamy 38. tydzień ciąży! Nasza radość jest tym większa, że nie było pewne, czy do niego dotrwamy

Serca moje! To dla mnie wyjątkowe Walentynki. Dziś rozpoczynamy 38. tydzień ciąży! Nasza radość jest tym większa, że nie było pewne, czy do niego dotrwamy

Zobacz także: Izabela Janachowska prawie nie sypia z nerwów. Co się dzieje z jej zdrowiem?

Zobacz także

Wydźwięk walentynkowego wpisu Małgorzaty Tomaszewskiej był jednak pozytywny: gwiazda przyznała, że nie chce rozwijać tematu samopoczucia w końcówce ciąży i zamiast tego złożyła swoim fanom życzenia Walentynkowe. Przy okazji podzieliła się też efektami sensualnej ciążowej sesji zdjęciowej.

Fani bardzo entuzjastycznie zareagowali na wpis ciężarnej gwiazdy, również życząc jej mnóstwo miłości - nie tylko w Walentynki, a przede wszystkim - szczęśliwego rozwiązania!

Obie jesteście dzielne! Powtórzę się, ale zdjęcie w marynarce - top of the top, cudownych walentynek

Obie jesteście dzielne! Powtórzę się, ale zdjęcie w marynarce - top of the top, cudownych walentynek

Choć przez całą ciążę Małgorzata Tomaszewska stroniła raczej od informowania o szczegółach swojego stanu, ostatnio się to zmieniło i gwiazda TVP na kilka tygodni przed porodem zdradziła, jakie imię dla córki wybrała. Jak się okazało, na pomysł wpadł jej synek Enzo! Teraz zarówno przyszła mama, jak i starszy brat nie mogą doczekać się powitania maleństwa na świecie.

''Kocham Cię Laurka'' to były pierwsze słowa jakie nasz synek wypowiedział do brzuszka. I wtedy już wiedzieliśmy, że spośród wszystkich propozycji to jest właśnie imię dla naszej córeczki. Laura

- zdradziła Małgorzata Tomaszewska.