Ciasto na gofry można przygotować z mąki, proszku do pieczenia, soku z cytryny lub octu jabłkowego oraz przypraw. Można użyć np. cukru trzcinowego, soli, a także czosnku i chili w proszku. Do gofrów z mąki z ciecierzycy warto dodać mielone siemię lniane.

Gofry to pyszny deser, który można przyrządzić zarówno na słodko, jak i na słono. Ciasto powinno być dość gęste. Należy dodać do niego proszek do pieczenia, aby były puszyste. Warto wiedzieć, że dłuższe pieczenie gofrów sprawia, że są bardziej chrupiące.

Przepis na gofry wegańskie z mąki pszennej

Składniki na ciasto:

1 1/2 szklanki mąki pszennej,

1 łyżka soku z cytryny lub octu jabłkowego,

1 szklanka i 2 łyżki mleka roślinnego,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia ,

, 1/3 łyżeczki soli,

1/2 szklanki aquafaby (wody z ciecierzycy w puszce),

3 łyżki oleju roślinnego,

2 łyżki cukru trzcinowego lub ksylitolu.

Czas przygotowania: około 20-30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę, sok z cytryny bądź ocet, mleko roślinne, proszek do pieczenia i sól. Ciasto powinno być gęste i lepkie.

Ubij mikserem aquafabę na sztywną pianę. Zajmie to około 4-6 minut.

Do piany dodawaj po łyżce cukru, ciągle miksując przez 1 minutę.

Następnie wlewaj do piany po łyżce oleju i miksuj przez następną minutę.

Pod sam koniec dodawaj po łyżce ciasta, ubijając całość na niskich obrotach dotąd, aż wszystkie składniki połączą się w gładką i puszystą masę.

Rozgrzej gofrownicę, posmaruj ją niewielką ilością oleju i wkładaj do niej porcje ciasta.

Usmaż gofry na złoto.

Podawaj je z ulubionymi składnikami: owocami, orzechami i bakaliami, syropem klonowym bądź w wersji słonej: z warzywami, sosem pomidorowym i wegańskim „serem”.

Wegańskie gofry z ciecierzycy

Składniki:

1,5 szklanki mąki z ciecierzycy,

1 łyżka zmielonego siemienia lnianego,

1 łyżka soku z cytryny lub octu jabłkowego,

1 łyżka płynnego oleju kokosowego,

1 szklanka wody,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki soli,

czosnek w proszku,

chili w proszku.

Czas przygotowania: około 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę z ciecierzycy, siemię lniane, proszek do pieczenia oraz przyprawy.

Dodaj pozostałe składniki i wymieszaj ciasto, aż wszystko się połączy.

Rozgrzej gofrownicę i posmaruj ją niewielką ilością oleju kokosowego.

Nakładaj ciasto i smaż gofry na złoto.

Ułóż na nich wybrane dodatki.

Smacznego!